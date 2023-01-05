自由廣場》遼寧艦戰鬥群在菲律賓海練了什麼？

◎ 呂禮詩

去年的東亞平安夜，其實並不平安！

解放軍航空母艦遼寧號率兩艘055飛彈驅逐艦、一艘052D飛彈驅逐艦、一艘054A飛彈護衛艦及901綜合補給艦編成遼寧艦戰鬥群，於去年十二月十六日通過宮古海峽進入菲律賓海，執行例行的冬季演練；不僅如此，尚有一艘055飛彈驅逐艦、一艘052D飛彈驅逐艦與903A綜合補給艦組成的編隊，於十二月十三日通過大隅海峽進入菲律賓海。

從兵力數量分析，隸屬於北部戰區的四艘055飛彈驅逐艦除南昌艦外，全部傾巢而出；此一裝備米波雷達、高功率微波與類似美軍神盾戰鬥系統的萬噸級驅逐艦，在此次演練中，不僅是航艦戰鬥群的防空指揮艦，亦為編隊屏衛之一。

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此次編隊相較去年五月及前年十二月遼寧艦編隊在菲律海的操演，052C/D飛彈驅逐艦的搭配數量，與過往的山東艦編隊及歷次的夏季軍演不同。爬梳日本防衛省統合幕僚監部公布的遼寧艦動態更可發現，編隊中兩艘055飛彈驅逐艦並非全程在遼寧艦編隊中，而是次第的離開編隊，甚至十八、十九日兩艘均不在日本出雲號護衛艦的警戒監視下，顯見其另有操演科目。

依據解放軍的慣性，無論是新武器裝備部隊或研發新戰術，皆會以學術論文先行調查研究。二○二○年在韓國釜山舉辦的第七屆電腦輔助設計、製造、建模與模擬國際研討會(CDMMS 2020)中，即有身分為空軍駐遼陽地區軍事代表室兼北京理工大學機電學院的副教授發表了一篇關於無人機「超飽和攻擊」(super saturation attack)模式的研究。中國《兵工學報》於二○二一年十月的增刊中，也有類似的無人機群作戰的研究，故極可能以艦載無人機及艦載機在廣闊的菲律賓海域對055飛彈驅逐艦進行超飽和攻擊的「實戰化」演練。

遼寧艦成軍以來，外界一直認定其艦載機與蒸氣渦輪推進系統的用油及補給問題是重大弱點。此次冬季演練中，901綜合補給艦十九至二十四日長達六日離開航艦編隊，且二十一至二十三日正是遼寧艦以高速航駛關島海域之際，期間艦載機仍持續的進行起降訓練，故遼寧艦及山東艦的續航力應大於過去的研判。

除了遼寧艦在菲律賓海演練外，山東艦同時也在南海操演，而平安夜的當下台灣附近空域遭逢解放軍創紀錄的七十一架各型戰機襲擾。解放軍此一標準的「反介入/區域拒止」(A2/AD)訓練，正是美國國防部前副助理部長柯伯吉(Elbridge A. Colby)在其所著之《拒止戰略》(The Strategy of Denial)一書中，對解放軍規模與成長態勢的提醒。

當蔡總統對台灣安全做出兵役延長的無比困難決定，國軍在軍事戰略、戰術與戰技的訓練上，應進行更具前瞻性的擘劃並展現執行力，方能不負國人所望。（作者為新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士生）

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