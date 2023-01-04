自由廣場》公平正義從同儕皆兵開始

◎ 林志彥

總統蔡英文去年底公開宣布，決定從二○二四年起，恢復一年期的義務役，適用對象是二○○五年出生的役男。由於又卡到升學問題，國防部也表示，將與教育部溝通，就修業方式等提供必要彈性，讓役男不因服役而延遲就學或進入職場，同時女性未來是否也要服役？總統回應，樂見女性參與國防事務，但女性徵兵是更大的課題，需要把現階段工作先做好。

遙想當年念專科時，暑假先去成功嶺受訓二個月，畢業後再去服一年十個月兵役。退伍後插班大學重返校園後，其中兩位授課老師，竟是服役前的男女同班同學（服役期間，免役的男同學及女同學，分別拿到國外碩士學位），我則成了他們的學生，真是教人情何以堪。

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他山之石可以攻錯，以色列的《兵役法》規定，凡是年滿十八歲的公民，除了已婚懷孕、有犯罪記錄及受所信仰的宗教禁止者外，都應服兵役。多數以色列人服完兵役後，有些才會進入大學就讀。而服役期間的單位（例如能從特種部隊退伍）和表現，也會成為未來求職和社會地位的標的。

反觀台灣雖然也有曾判處五年以上有期徒刑者及有期徒刑在監合計滿三年者，禁服兵役的規定；卻也有身高、體重或體格指標過高或過低，達不適服役標準的免服兵役規定。不但造成部分役男想方設法的逃避兵役，更違背公平正義原則。

「不患寡而患不均」，筆者原則上同意總統所說：女性徵兵是更大的課題，需要把現階段工作先做好。而現階段工作就是男性「一個都不能少」。因為役男最在意不是役期長短，而是與自己年齡相仿、地位相近的同儕當中，為何有人不用當兵？當過兵的人都知道，身高不是距離、體重不是問題，軍中有太多職缺適合所謂「達不適服役標準」的人，況且當今還有替代役可供選擇。誠盼當年「男同學變老師」的不公不義，別持續下去！

（作者是英日語導遊）

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