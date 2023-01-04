自由廣場》把握時效 全民共享

◎ 吳一忠

去年稅收超徵四千五百億元，全國民眾和朝野立委都贊成讓全民共享，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌昨天表示，可動用的一千八百億元，部分預留不時之需，剩餘將規劃用發現金的方式，全民共享，可說是明智的抉擇。

既然是超徵的稅金，本就該直接發放全民現金，最不濟也要發「Ｎ倍券」。政府原本說錢要花在刀口上，不想普發消費券，也不願效法世界各國發放現金，想出包括補助健保、挹注水電等四種措施，就像空中樓閣，甚至連影子都不見，民眾拿不到錢，難怪怨聲載道。

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政府輕忽低下階層生活的苦楚和急迫性，讓人有「不食人間煙火」的慨歎。許多商家關的關、倒的倒，就現在的經濟現況來看，能否再撐下去，頗令人質疑。有則寓言故事，一對老夫婦為了如何料理虱目魚爭吵不休，親人前去勸架，協調後決定一人一半，要老夫婦把魚拿出來分切，誰料老夫婦說道：「魚還沒去買呢！」讓人不禁想到「阿公要煮鹹，阿媽要煮淡，兩人相打弄破鼎」的童謠，重點是連魚都還沒有看到，爭吵何益？

換言之，先有魚再談如何炊煮，現金到手最實在。人民領了錢會去消費，商家營收大增上繳稅金，錢又回到政府身上；民眾感戴德政，企業荷包飽飽，執政者贏得美名，可說是一舉數得。

歲末寒冬，街友、獨居孤苦無依、貧困飢寒者，亟待伸出援手，弱勢團體募不到款，尤其農曆年前更是急需現金，唯有讓民眾有錢花費，才能達到「及時雨」的效果，誠如昨天貴版李月治女士大作，希望口口聲聲喊著要「苦民所苦」的政府能在春節前發放。

（作者是榮民）

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