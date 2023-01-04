自由廣場》台灣絕非強國的棋子 七問侯市長

◎ 林正二

侯市長在新年談話中表示，「面對全球通膨、烏俄戰爭對抗衝突，台灣要先團結，凝聚所有力量，在全球化裡扮演關鍵角色，台灣絕對不是強國的棋子」。

由於外界研判，這可能是侯參選總統的起手式，但他所說的「台灣絕非強國的棋子」主要在迎合藍營支持者的想法。依照藍營的兩岸策略，這句話背後的含義是否為台灣在美中之間要保持平衡，跳脫美中對抗的漩渦，以免慘遭池魚之殃。台灣一方面親美一方面要和中，在兩邊對抗的夾縫中遊走，獲取最大利益。而侯市長擬採取的藍營兩岸策略，是否會倒果為因、敵我不分，未來不僅無法如市長所願，反而會失信於美國。一旦失去美國支持，又被中共併吞。因此請侯回答：

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一、台灣目前已變成強國的棋子嗎？不管有沒有，都請提出具體完整說明，不要實問虛答。

二、台灣該怎麼做，才不會成為美國的棋子？台灣是因為美中對抗，站在美國這邊，才遭到中共的武力威嚇？還是因拒絕中共的「一國兩制統一」方案，中國才不斷擴張武力、威嚇台灣？

三、請問，因為中共破壞台海與印太地區的和平穩定，妨礙美日澳印與歐盟的利益，才遭致美國聯合民主國家抗衡？還是美國為了跟中國搶奪戰略與經濟利益，美國才對抗中國？

四、依照美中對抗情勢以及美台之間的經濟與戰略關係，台灣可以在美中之間取得平衡、左右逢迎嗎？美國為了保護台灣民主與主權及自身利益，跟極權中國抗衡，台灣還有空間跟要併吞自己的敵人為友呢？

五、在美國領導民主國家抗衡中國的國際情勢中，中國不斷運用「溫水煮青蛙」策略，加強併吞台灣工作，侯市長可以因親中、和中，怕得罪中共，而刻意忽略中共的統台意圖，將台灣排除在民主國家的聯盟防衛體系外？

六、在美國護衛台灣時，台灣可以不顧美國，傾向中國？美國會不會因此惱怒台灣，不再支持台灣嗎？一旦失去美國支持，有足夠力量對抗中國的併吞嗎？

七、在美中競爭日趨激烈，台灣半導體產業成為美國發展高科技不可或缺的產業鏈時，台灣可以因為和中，跟經濟日益下滑的中國，在高科技產業上緊密合作嗎？在台美互利共生關係日趨緊密時，台灣可以協助台美共同敵人發展高科技製造尖端武器，侵犯自己嗎？

（作者是退休駐美外交人員）

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