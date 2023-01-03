自由廣場》中共殲-20換裝新發動機的迷思

◎ 張延廷

中共日前公布殲-20戰鬥機換裝「渦扇-15」發動機，軍武專家認為，該機流線化外型改變，可優化機身整體氣動力布局，能在○‧八至一‧二馬赫的穿音速飛行時減少機身阻力，同時又加大機背，可增加額外的航電設備及燃油供應。

自這架中共跨世代的超音速殲擊機問世，無論從中共官方報導抑或軍事觀察者，多集中在其外型改變，有意避開近年解放軍始調的「體系化作戰」概念。但根據世界軍用航空發展規律，匿蹤戰鬥機不僅要擔任多功能任務，也要在不斷研改過程中，吸納最新的技術，才能算得上一架研發成功的機種。

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而殲-20至今最大弔詭之處，在於中共空軍第五代空權架構中，究竟扮演哪個角色，若只透過其外型變化則難推測其真正定位。畢竟作為確定量產的新機種，機身全長和上個世紀美國空軍F-111戰鬥轟炸機相仿的殲-20出現幾個重要特徵。一、逐漸研發雙座機型，已透露中共現階段在軍用航空電子系統的研發瓶頸，若非射控系統性能受限，則無需兩人協調操縱戰術性匿蹤飛機；二、中共趁此設計衍生機型，藉由增加一名飛行員專門操作機載電子設備，逐漸調校搭配北斗衛星系統的加密資料鏈路傳遞，讓這架戰鬥機能發揮相近於歐美「忠誠僚機」的功能。

另外，在中共近年大力從事各款無人機研發的同時，透過殲-20發揮「母機」的功能，在一旦掌握戰區電磁環境優勢，便偕同其他各種無人機載具，甚至導引長航程巡弋飛彈對目標展開精準攻擊，此技術已在美國下一代空戰載具（NGAD）上試驗，若中共在部分技術上成功超越，將對美國第六代戰機發展及部署期程增添變數。

殲-20屬重型匿蹤戰鬥機，其發動機不能明顯低於美國F-35系列的一萬三千公斤的軍用推力，即便「渦扇-15」能夠達到此標準，也不會只專用在殲-20戰機上，亦可能裝配在同步發展的「殲-35」甚至「殲-16」等主力機種。

中、俄已在中國大陸聯合訓練飛行員，俄烏戰後莫斯科經濟能力將轉弱，俄羅斯有可能向中共出售Su-50戰鬥機的技術，甚至全機轉讓，這正符合匿蹤戰機「高低性能搭配」，海、空匿蹤載具「戰力相互彌補」的國防科研基調。截至目前，中共尚無能力完全擺脫俄製系統的窠臼，在高性能發動機研發的短板項目外，就中共空權力量數十年的發展歷程觀之，中途納入俄製匿蹤技術亦有可能。但對於殲-20戰機本身新舊系統整合和戰術準則，在中共對於量子雷達研發高度保密的前提下，不難看出殲-20將成為中共空權向第六代機發展的跳板，在台海空權壓力倍增的狀況下，深深值得我方繼續高度關注，才能掌握未來空權爭奪的主動地位。

（作者是前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）

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