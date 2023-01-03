自由廣場》兵役恢復一年有備而來 接軌國防改革

◎ 林逸民

蔡英文總統年前宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」恢復義務役役期到一年，新年元旦文告也再度提起，從總統宣布的總體計畫，可見此次總統對恢復役期的規劃並非「頭痛醫頭」僅因應少子化兵源不足問題，做數學上的調整，而是全盤運籌帷幄、有備而來。

台灣要有堅實的國防，最重要的是要建立整體社會的尚武精神，但是，過去台灣受華人文化影響「好男不當兵，好鐵不打釘」。長年以來，國軍平戰不分，要義務役士兵「割草、搬磚」浪費生命，造成整個世代民眾對當兵敬謝不敏的深層原因，之所以如此浪費人力，也是因為義務役成本過低。

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過去義務役的低薪，不僅造成人力的浪費，也使得社會對當兵相當排斥，助長鄙視軍人的風氣，不利尚武精神的塑造，此次延長役期的配套方案，對此也進行改革，義務役二兵薪資，含保險和餐食費將大幅提高到接近基本工資，軍階提升會進一步增加，雖然仍低於社會薪資，但已是正確的方向。

薪資以外，義務役如今也可計算年資，銜接勞退制度。另外，看看以色列兵役，不僅沒有浪費役男的生命，反而讓役男結交各領域同袍，學習許多實用技術，加上退伍後的輔導體系，促成大量新創事業誕生。此次，兵役改革也朝這個方向踏出第一步，研究讓教育制度彈性可能方案，使役男能有效利用時間順利接軌職涯。

國人最在意的訓練內容，也因應俄烏戰爭後單兵武器的顯學「強化訓練內容，擴充訓練量能」增加單兵防空武器刺針飛彈，單兵反戰車武器標槍飛彈以及國產的紅隼火箭彈，還有無人機操作等等新式武器訓練，將使國軍戰力大為現代化，服役的內容可實際操作只能在新聞中看到的各種武器，將不會受青年厭惡，而是躍躍欲試。

台灣兵役問題沉疴已久，面對強大威脅，亟需改革，蔡英文總統執政有點「慢郎中」，直到任期最後一年才推出，讓人捏把冷汗，但是遲到總比不到好，蔡英文總統願意推動兵役恢復合理的役期，並且慢工出細活，制定了總體配套措施，全國人民應給予全力支持與鼓勵。

此次的所有國防改革，雖然還不是最終最理想，例如役期僅有一年，其實以砲兵以上的專業兵種來說仍然太短，不足以構成有效戰力，還需要進一步延長；薪資接近基本工資，較過去已大幅提升，但仍然低於社會薪資，還有提升空間；與產學合作，只有學的方面踏出第一步，未來還需要更全面性的與台灣科技產業整合。

但千里之行，始於足下，最重要的是踏出第一步，相信未來的接任者，會繼續完善政策，朝蔡英文總統訂下的正確方向走下去。時值中共軍機持續擾台，仍要強調：避戰的唯一辦法就是全力備戰。引用蔡英文總統箴言作結：「只要台灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場，青年就不用上戰場。」

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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