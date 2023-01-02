自由廣場》談負責任的國家領導人

◎ 汪志堅

蔡英文總統於元旦談話中，說明「在全球經濟高度不確定的此刻，做為負責任的政府，我們必須未雨綢繆，把寶貴的資產，優先協助高風險的國人與產業」，回應有關發放消費券或現金的討論，她並希望國人能支持這個決定。如同總統所說，這個決定並不容易。討好民眾很容易，但能夠堅持採行對國家有利的政策，才是負責任的國家領導人應該要做的事。

某些政論節目理所當然的會以此來攻擊總統，並提出一些似是而非的論述，以混淆視聽。並以「昨是今非」批評。但大家必須了解的是，疫情期間所推出的消費券，確實對當時小型零售業產生振興效果，功不可沒。但隨著病毒致死率降低、疫苗施打率提升，加上染疫康復後形成的群體免疫效果等，顯示未來回歸完全正常化的生活已經是指日可待，這跟之前疫情嚴峻的狀況已經不能同日而語。

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近幾個月來，全球性的通貨膨脹，歐美各國為避免游資過剩加劇物價上揚，紛紛提高基礎利率來減少通貨流通，這已是歐美各國央行普遍採行的做法。在這樣的經濟情勢下，台灣當然不能反向操作普發現金來增加通貨發行。政治人物若用民粹的方式討好民眾，鼓吹發放現金，這昧於國際經濟情勢的發展，並不足取。

這幾年來，蔡總統為了國家的長遠發展，展現國家領導人的高度，願意甘冒天下之大不諱，進行各種改革，這是非常值得肯定的。舉例來說，公教人員的退休年金改革，雖然讓許多公教支持者無法釋懷，但確實是正確的方向，這改革對於公教退撫制度的長遠健全發展，有長期而正面的影響。今年七月起，新進公教人員退撫改革為確定提撥制，而非確定給付制，更讓新進公教人員的退撫制度完全擺脫破產的可能，這是個正確且影響深遠的決策。

最近義務役役期延長為一年的決定，雖然會影響很多年輕人，但對國家確實是正面而深遠影響的決定，這需要有強烈的決心，才能做出這個決定。搭配役期延長所做的義務役訓練內容改革，以及薪資待遇全面提升，更是深獲各界好評，這決定對於台灣的影響也是深遠且長久。

討好民眾是容易的，但這些有助於台灣長期發展的決定都是十分艱難的，需要強烈的意志力與決心才能做到的。蔡總統親自示範了身為國家領導人應有的魄力，各部會與縣市政府首長更應該向總統看齊，減少那些煙花式的施政，克服積年陳腐進行改革，為國家長期發展而努力，真正解決台灣所面臨的各種挑戰。

（作者為大葉大學管理學院院長）

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