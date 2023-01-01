自由廣場》談談我們台灣人

◎ 張國財

十幾年前，台灣每年大約有四千五百人死於流感，雖然跟人人談之色變的癌症相比是小巫見大巫，卻曾高居國人十大死因之第九位；可想而知，武漢肺炎日後即便流感化，即便流感疫苗打好打滿，也不可能是「零致死率」！

職是，這廂工商企業哀嚎經濟活動不要因防疫限制而停滯、各行各業市井小民不想因防疫措施而門可羅雀，那廂在野黨口誅筆伐有人染疫死亡是防疫團隊「害命」。碰上這種既不要因防疫損害商機，又不要有人因染疫而死亡的台灣人，上帝也瘋狂！

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再者，台灣人似乎一直不願意面對，家有窮兵黷武的惡鄰中國，被入侵只爭來早與來遲；當大軍壓境，只剩投降或英勇奮戰的抉擇，那有反戰的空間？和平、自由、民主的台灣人，如果不想被暴力、專制、獨裁的中國併吞，過共「慘」的生活，中國對台灣主權與領土的野心，台灣人就要有大敵當前的危機意識，更要有不惜一戰的雄心意志，對義務役由四個月恢復為一年，就不該有人冷言冷語、有人嘟噥生涯規劃被打亂。否則，碰上這種不願降又不想戰的台灣人，上帝也瘋狂！

另外，中國國民黨在一一二六選戰中喊的「票投民進黨 青年上戰場」，無疑對許多為人父母者產生迷惑作用，更挑動到年輕人的敏感神經。

只是，在中國軍機密集飛越海峽中線挑釁的今天，審時度勢，台灣人不能勇敢表態，為保家衛國，有挺身而出上戰場的決心，這已非珍惜生命，而是貪生怕死了！

吊詭的是，在面對敵國外患一副貪生怕死模樣時，在許多芝麻小事場合，卻視死如歸，勇氣十足，例如那十字路口橫衝直撞的機車騎士，有在怕死嗎？被超車不爽，反超車堵住對方去路，下車後二話不說，直接掏槍子彈問候，誰在怕死了？好友酒後一言不合，馬上拳腳相向，拼個你死我活；吃飯時被鄰桌的瞧一眼，老大不高興，可以鬧出人命，那來的怕死？還有，選殺人不眨眼的黑道大哥當縣長、議長的那些人，是怕死還是不怕死？

碰上在國家生死存亡大事前貪生怕死、為芝麻小事卻可置個人死生於度外的台灣人，上帝能不瘋狂？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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