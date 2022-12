自由廣場》當心秦剛的2758+開羅宣言

◎ 沈建德

自稱「戰狼」的中國駐美大使秦剛,兩天前被任命為外交部長。他駐美期間抓住所有機會灌輸美國人,台灣交給中國有開羅宣言的法律根據,害得不清楚這段歷史卻很想幫台灣的CNN節目主持人John King,在去年八月二日晚上十點裴洛西降落松山機場後,不到兩小時就訪問秦剛,他想反駁秦剛讕言,卻說不出來。只能說We are sort of, obviously, in disagreement about something.「我們顯然在一些問題上有所分歧」。之後秦剛向白宮和國務院強烈抗議裴洛西訪台,在各場合公開演講,即使是Forbes邀請,他都不漏過重提開羅宣言。

這樣還不夠,去年八月十六日,秦剛在華盛頓大搞聯合採訪,路透社、美聯社、彭博社、全國公共廣播電臺(NPR)、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《紐約客》、《國會山報》、POLITICO、AXIOS等等美國主流媒體都被邀請,聲勢浩大,任他統戰說:「開羅宣言載明包括臺灣在內日本所竊取於中國之領土歸還中國」;又說一九七一年聯大第二七五八號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括臺灣在內全中國在聯合國的代表權問題。開始把本互不相干的開羅宣言和聯大第二七五八號決議做「聯結」。是日記者雲集卻無人異議,可見台灣對美工作的一般。

請繼續往下閱讀...

但這對美國的影響不問可知,秦剛當外交部長後是否會用上述「聯結」在聯合國表決台灣,像一九七二年的表決香港一樣,須有警覺。由於民進黨不做,半年前筆者抱病把邱吉爾在英國國會否定開羅宣言台灣交給中國的記錄傳給美國相關官員及眾多參眾議員,但盼天佑台灣。

(作者為前中興大學企管系副教授,https://www.facebook.com/TPGOF)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法