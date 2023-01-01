自由共和國》金鐘／毛澤東將台灣問題推向國際化

尼克森、季辛格出賣和台灣民主抗共的友好關係，一九七二年二月實現和毛澤東突破性會見（美聯社檔案照）

◎金鐘／開放網主編

因林彪叛逃，文革遭到「理論和實踐的失敗」。毛轉身發動對外的「聯美反蘇」大戰略；拉攏西方，和白宮高層交往密謀，咒罵「蘇修社會帝國主義」。向來主持外交的周恩來被誣為「蘇修的兒皇帝」，趕下外交舞台……這段中美「秘密外交」，以其荒腔走板、醜態畢露，被中共保密封鎖至今。

美國務院解密中美會談

內幕文件

我們有幸，透過一九九九年美國務院對「中美會談記錄」的解密，可一窺部分真相。當年台灣駐美記者傅建中先生，成為該記錄的中文譯者，他將相關材料集為《季辛格秘錄》一書在台北出版，並致函給我，盼助在香港推行（傅先生去年在華府不幸病逝）。本文將摘引書中有關台灣的部分內容。

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台灣問題，因中共內鬥不斷升級，六十年代有李宗仁一九六五年「回歸」和一九六三年，周恩來秘密赴東沙島會晤蔣經國之舉（此事至今秘而不宣）外，別無大事可陳。此番中美合謀反蘇，不料台灣成為大國三角博弈的小配角。檔案顯示尼克森先派季辛格秘訪北京三次，秘呈「對台五原則」，承諾於毛周。五條中最重要的是「一中」──只有一個中國、台灣是中國的一部分，不支持任何台獨運動。形成日後上海公報的基礎。

尼克森富於權謀而懷有一九六九年和詹森競選總統作弊的醜聞，被詹森斥為「叛國行為」，故打出訪華牌，譁眾取寵，終因水門竊聽事件身敗名裂。尼克森、季辛格出賣和台灣民主抗共的友好關係，一九七二年二月實現和毛澤東突破性會見，屈恭之至，面稱主席「你的文章推動了中國、改變了世界。」尼克森也自道風流：和毛一樣出身窮苦，示意要上賊船，和毛比肩做世界領袖！

毛尼正式會談只有一九七二年這一次。餘後的會談全部由季辛格領銜，和毛談了五次、周恩來八次。季辛格現年百歲，中共報導，他訪問大陸共有九十次！諸位可以想像這位共產黨的老朋友，經手這秘門獨家生意五十年，資共媚共，賺了多少？林立果曾駡季辛格是「小流氓」，竟功名利祿，長命百歲。

毛聲言一百年後

再解決台灣問題

毛晚年談台灣問題，一九七三年十一月和季辛格會談，長達三小時，是談得最得意忘形的一次。其時中美「已結成反蘇聯盟」。毛肆無忌憚發洩對「水門事件那樁屁事」不滿，引起女譯員譯「屁事」難為情，一陣訕笑後，毛說中美關係要延用「日本模式」，隨即表示：

「和台灣的關係相當複雜，沒辦法和平解決。」毛解釋道：「他們都是一夥反革命分子，怎麼會跟我們合作？我說我們可以暫時不要台灣，過一百年再去管他。對世事不要太急。有什麼好急的呢？那只不過是個千把萬人口的小島罷了。」

毛再說和美國建交，你們要快要緩，我們可以配合。季辛格解釋和中國建交不能馬上和台灣切斷關係，設立聯絡處，是可行的辦法。毛會意說，不急。我們對香港、澳門都不急、不碰……毛說台灣問題可以一百年之後再解決，立即傳遍美國外交使團。老美們無不感到釋懷。他們不了解毛對領土的態度，毫無法制觀念。一九六二年中印邊界戰爭時，他會見印共領袖高士說，藏南九萬平方公里，你們革命成功後，都歸你們。北部灣白龍尾島，越共要求借島，毛批准連島帶人無償交給越南。至於中俄邊界，中蘇友好時，從無糾葛。邊界共產，不分你我。一旦關係破裂，翻臉不認，寸土必爭。

毛欲擱置台灣問題一百年，從未見諸黨政內部，卻對美方宣示，顯然含有諂美之意，因為美台關係密切。當時毛視蘇為大敵，台灣根本不放在眼下。而毛之獨裁，朝令夕改、口是心非，皆是聖旨。因此，擱置一百年，如鄧小平所說「毛在，毛說了算；我在，我說了算。」毛死，才有可能陽奉陰違。二○一三年的《毛澤東年譜》第六卷，詳錄一九七三年這次談話內容。但是對於台灣問題這罕見的部分，要點全部被刪除。無人理會。

毛在中共的巨大權威，至今猶存，不由人懷疑，毛的一百年說有無潛在影響？（我曾聽美聯社記者秦家驄說，外長喬冠華私下告訴他：我們永遠不會打台灣。）更重要的分析是，毛強調「台灣都是反革命分子」。這意味著他知道收服台灣並非易事，台灣朝野都反共，形勢早已不是一九四九年內戰那樣。

毛最後遺言：

台灣由美國代管最好

到了一九七五年十月廿一日，毛和季辛格作最後一次單獨會談，又有驚人的涉台表示。美國務院解密檔案，詳載這次近兩小時的毛基談話，有鄧小平、喬冠華、黃鎮、王海容等在座。美方有駐北京聯絡處主任布希，國務院羅德。毛談世界反蘇形勢，情緒強烈，季辛格向毛保證：美國敢於向蘇聯動用核武。毛說到美國已經得到好處「拿到了台灣」時表示：

「台灣最好在你們手裡。要是你現在把台灣還給我，我也不要。因為現在要不得。現在那裡反革命分子太多了。一百年以後，我們就會要了（做手勢）打仗也得要。（季辛格插話：不用一百年。毛：好難講。五年、十年、二十年、一百年。實在難說得很）。等到我上天堂去見上帝，我要同祂講，現在台灣由美國代管還比較好。」

此時，毛澤東之衰弱，已不能口語，多用紙條寫好交譯員讀，自稱「很快要上西天了」……解讀毛的最後遺言：毛重複一九七三年的台灣「反革命太多」之說，顯然指攻佔台灣不容易，會遭到台灣人嚴重的抵抗。既然和美國已經和好，美國支持台灣又是盡人皆知，因此「台灣最好在你們手裡，還給我，我也不要」，最後，我死了，也是「由美國代管比較好」──這是一九七三年談話的合乎邏輯的延續。顯示毛「對台無奈、對美放心」。或許毛相信美可以控制台對中國的敵意。

這段話，同樣地，在後來出版的《毛澤東年譜》及其他毛著中被刪除。毛兩次這樣明白無誤地不計「主權」談台灣未來，固然是出於當年的困境，他不止一次向美國人自嘲：我們只會「打空炮」，即口喊打倒美帝之類，實力大不逮。他不共戴天地反蘇何嘗不是如此？竟欲組織世界反蘇大聯盟（橫線計劃，美軍掛帥），最後也是竹籃打水。總之，狂人心中只有美蘇兩霸，前反美、後反蘇，至死不悟。對台灣則是一副天朝式的傲慢自大，無視台灣三十年已經臥薪嚐膽，自強不息，成為美國在西太平洋的重要夥伴。

因此，毛澤東宣稱台灣交美國代管，實質上是他在「美蘇主宰世界」的大趨勢之下百無聊賴的選擇。在一九七六年周恩來屍骨未寒的那個冬天，毛親自導演了一齣醜劇，企圖干預美國政治：專機接來已經下台的尼克森話別，閉門重演一九七二毛尼會，連宴會菜式都完全一樣！尼克森回國便攻擊毛欲排除的福特，助卡特當選總統（卡特完成中美建交，並力助鄧小平武攻越南為赤柬復仇）。此事亦保密多年。

毛澤東手持「卑鄙是卑鄙者的通行證」，在尼克森季辛格之流的政客簇擁下，由一名山大王，透過無法無天的文革登上國際舞台，幻想紅遍全世界。其心之雄，超過二戰後的史達林。殊不知他在中美聯手之際，安排的台灣位置，即一百年不理，現交美國代管──實際上已經將台灣推上了「國際化」的不歸路。

現在，兩岸分治已七十四年，北京武統之聲，甚囂塵上。攻台口號由「台獨」代替「反革命」。但是，一個國際化的台灣問題，經過七十多年的歷練，已經組成超過烏克蘭反侵略的強大網絡，不僅美國、日本、南韓、東南亞、數以十萬計的飛機海輪通行的台灣海峽，都不允許共軍的輕舉妄動；台灣在政治經濟人道防疫各方面的影響力，也絕不容低估（如最近富士康芯片競爭）。回顧漫長歷程，當代最頑固的專制主義，已經完全喪失統治的合理性，企圖不戰而勝誘降台灣，必敗無疑。

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