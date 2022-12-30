自由廣場》鳳揚案新戰機採購 宜參考他國作法

◎ 羅成志

近年解放軍海空武力投射質與量均大幅提升，並實施遠海長航任務頻繁繞行台灣周邊機艦聯訓，壓縮我軍海空演訓活動範圍、蒐集我方導向武器試射參數與我軍各種載具電子頻譜等情資，使我方須提升海空軍硬體裝備質與量和擴大監控共軍任務活動範圍反制。筆者認為美國政府先前批准售予我國、將部署於台東志航基地空軍第七聯隊的六十六架F-16V Block70型戰機恐有商榷之處。

F-16系列戰機問世半世紀，成本效益高且持續改良升級，是後冷戰時期全球最暢銷戰機，至今已累積逾四千七百架，仍在持續接單量產。而代號「鳳揚案」增購的這批F-16V Block70機型，航電系統構型與目前我方空軍的鳳展案升級版戰機大體上相同，但換裝推力更大的F110引擎，可加掛適形油箱，不僅增加作戰半徑、航程與滯空時間，更有助增加武器酬載量，電戰系統為內建配備，且其數位飛控系統具備自動控制地貌閃避功能，與從現役F-16A/B Block20戰機檢整的鳳展案升級版戰機，仍需外掛電戰莢艙應付敵軍威脅相較，在實戰狀況下將具備更高生存機率，整體制空戰力將大幅超越空軍現有各型戰機。

請繼續往下閱讀...

從阿富汗、伊拉克戰事外軍空中作戰經驗可知，雙座型戰機不僅供資淺飛官從事換訓，後座乘員更可充任武器系統官，與前座駕駛分工合作執行空優、深入穿透打擊、制海、偵察、電戰、制壓敵方陸基防空系統、前線空中管制等任務，甚至與無人機搭配出擊擔任指揮機。多一副腦袋與耳目，降低前座駕駛執行高風險空優作戰任務操控座機之身心負荷。就機隊任務調度論，雙座機較單座機具備多重任務角色運用彈性。

再以和Block70血緣最近的Block 50/52型機系列來看，據國外公開資訊顯示，他國採購案之雙座與單座機數量搭配，縱使任務型態想定因國情而異，但他國採購之雙座與單座機數量搭配比例大多介於一對二至一對三之間，以色列先前採購的一０二架航電系統客製版F-16I全數為雙座型。但鳳揚案中，我增購的六十六架戰機中，雙座機僅十架，雙座與單座戰機比例竟高達一對五點六，與他國比較差距似乎過於懸殊，恐使效益大打折扣。

鑒於鳳揚案新購戰機較鳳展案升級版戰機具備更大的引擎剩餘推力、航程更遠與更多外載，更先進的內建電戰自衛與數位飛控系統，我方似宜考慮向美方磋商，爭取調整鳳揚案雙座機與單座機之採購數量比例。

此外，針對共軍演訓活動日趨頻繁，規模愈來愈來愈大，為求更正確研判與即時掌握共軍動向，我方更宜爭取美方同意，將部分鳳揚案增購戰機改裝為可外掛具備即時數據資料傳輸功能偵察莢艙的戰術偵察機。當然，配合鳳揚專案，在空地勤人力資源管理規畫方面宜未雨綢繆，不僅要設法留住合格現役飛官，對新進空地勤人員招募培訓也要快馬加鞭。

（作者是文字工作者、航空迷）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法