社論》反制中共認知作戰 強化國防戰力

經過兩年研議，蔡英文總統廿七日在總統府大禮堂親自公布「強化全民國防兵力結構調整方案」。現行四個月的軍事訓練役制度，從二○二四年起，將恢復一年期的義務役，適用對象是二○○五年一月一日以後出生的役男。蔡政府宣布後，美國白宮對這項政策表示歡迎，並指這凸顯台灣對自我防衛與強化嚇阻力的承諾。日本外務省也說，台灣海峽和平穩定不僅是對日本的安全保障，對國際社會穩定也很重要。台灣展現自我防衛的意志，美日等盟國皆正面看待。

因應中共對印太區域威脅升高，周邊民主國家多朝增加國防預算、提高跨國聯合軍演的規模與頻次。台灣從增加軍事預算到恢復一年義務役役期，是與國際同步，藉此彰顯作為國際社會負責任一員，蔡總統前天接見「安倍派」日本議員團時也說︰「將跟日本、美國、歐盟等理念相近國家，持續緊密合作，共同維護區域的和平穩定」。捍衛台海，我們扮演關鍵角色。俄羅斯入侵烏克蘭事件看出，沒有堅強防衛實力，只會餵養侵略者的胃口。二○一四年俄羅斯輕易併吞克里米亞，烏克蘭不堪一擊，給了俄羅斯再度侵略烏克蘭的強烈動機。若俄羅斯總統普廷預知烏國人民現今的抗敵決心，會讓俄軍深陷泥沼已然超過十個月，勢必會重估出兵的侵略行動。

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能戰才能止戰，這才是最真實的烏克蘭經驗，也是我們在台海情勢應傳遞的訊息。但部分在野人士利用烏克蘭戰爭的悲慘景況，訴求台灣莫惹對岸。中共升高軍事恫嚇，這類投降論調也更多。蔡政府推出兵力結構調整方案，藍營政治人物說成「是使台海陷入兵兇戰危緊張情勢，役期延長更令役男及其家人們擔心受怕」。基於自衛的我們，卻被扭曲成錯誤的一方。國民黨主席朱立倫也嗆︰「蔡總統你錯了」，稱加上對話才能夠避戰。然而，蔡英文多次透過國慶演說等場合強調「兩岸解決分歧，必須透過平等對話」。遺憾的是，在野應和一中論調，將其當成對話的「政治基礎」。兩岸無法展開對話，在野砲口對內，把責任錯置。尤其，這段期間，當中共對台軍演，或祭出禁止台灣農漁產品進口時，就可看見藍營高層去對岸，朝野未能團結，這樣的平行時空，是我們的危機。

相較其他民主國家，把中國視為戰略競爭者，彼此涇渭分明。位處中國威脅第一線的台灣，敵我意識卻顯得模糊，這也是中共對台認知作戰得以產生效果。蔡政府端出的兵力結構調整方案，涵蓋體能戰技、兵器教練、戰鬥教練、以及民防專業等，然而，對於認知作戰這一塊，未特別著墨。事實上，當我們的退將到中國去聆聽習近平的訓話，並且口出「今後不要再分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍隊」的失格談話，國防部第一時間僅表示遺憾。當身兼國民黨黃復興黨部主委的退將，去參加慶祝中共的活動時，國民黨則辯稱「個人身分受邀」。軍隊看重學長學弟制，我們破獲的軍中共諜案，多循著這樣的人脈關係。少了反制認知作戰這一塊，兵力方案顯得不足。

雖然我們在軍中設有政治作戰局，主責業務。不過，目前在認知作戰，乏於有系統的處理。以官兵每週收視的「莒光園地」為例，按政戰局說法，內容包括「時事政令、國防軍事、敦品勵志、休閒育樂、民俗文化及史蹟介紹」等不同性質的勵德益智教學主題。然而，綜觀內容，並不足以應付現在充斥於社群網路的各種錯假訊息攻擊。事實上，我們退將與中共唱和的不堪言行，正是莒光園地最應該好好陳述的教材。而中共如何以裡應外合方式，對我們進行資訊戰的攻擊。乃至現在抖音或TikTok（國際版）為何是危害國家資通安全產品，其個資又如何回傳中國，這才應是我們「政治作戰」聚焦所在。

蔡政府的方案，以強化硬體方面的軍事訓練為主。然而，從烏克蘭戰事看到，國防能量還取決「為誰而戰、為何而戰」無形戰力。當美國等民主國家日漸關注台海情勢，可望提供大量的軍援，我們不光是訓練出一批批戰鬥技能精良的部隊，還須對中共「制腦作戰」，有相應的應戰能力。避免敵我意識混淆，這是美台之間軍事安全合作，最被關注的環節。國軍不僅要對錯假訊息有辨識之能，對於台灣民主的自信與價值捍衛，如何深植於部隊，相較於重溫早年在中國大陸時期的戰史，更加有意義。

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