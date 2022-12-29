自由廣場》國民法官們 你們準備好了嗎？

◎ 莊勝榮

新一年即將到來，有一些新制度例如最低工資每月二萬六千四百元，國民法官也要粉墨登場；頭腦靈活的人，搞不好要開補習班，幫檢察官、律師及被告上表演課，就像英美陪審團一樣，表演給他們看，以便贏得好感、贏得判決。

陪審團僅認定事實，法律的適用由法官決定，且陪審團包括民、刑事案件。台灣的國民法官制乃抄襲日本裁判員制度，不僅認定事實且適用法律，惟事實與法牽扯難分，不是外行人說的那麼簡單。日本經過釋憲才確認合憲，但仍有不少雜音及反對意見。台灣是否會面臨違憲的挑戰，就讓我們看下去。

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目前國民法官被抽到的有三萬五千人，儲備的有十二萬人，將來正式審理時會受到檢察官及律師的挑戰。例如國民法官是自閉症、憂鬱症、老人癡呆症患者，或有前科卻改名，甚至身分證號碼也改的情況。因為，各地民政局挑選時，是書面作業，沒看過本人，除了前科紀錄外，其他就醫紀錄沒有連線，有人也沒去就醫，因此有上開情況，挑不出來。

將來國民法官正式上場，我們會看到一些有趣畫面，國民法官聽律師或檢察官講法律術語，會一起問職業法官，為何喝酒撞死了算故意殺人？什麼是原因自由行為？放火燒死人，為何叫間接故意，律師說兩公約是什麼？直接故意及間接故意，都是故意，有何差別？故意殺死二個人比較嚴重，還是放火燒死五十個人比較嚴重？為何有些最高法院判決，放火燒死好幾十個人，沒判死刑而判無期徒刑；如果判死刑，最高法院會接受嗎？還有什麼是教化可能性？誰來決定被告有無教化可能性？教化可能性的鑑定是否可以用收買的？什麼是共同正犯？酒店發生槍擊命案，一個被告倒霉在門口看，他被檢察官起訴是把風，什麼是把風？為何他說好奇心在門口看，檢察官不相信？那兩個證人講的不一樣，要相信誰？

相信職業法官被問這一連串問題後會後悔，為何當年要考上法官，還辦刑事，還遇到適用國民法官的十年以上或故意殺死人的重罪，怎麼這麼命苦？到底他們是法官，還是兼任刑法教授，還要教外行人，短時間還不容易教懂。職業法官可能大歎，還沒有判被告死刑，就被這群國民法官煩死。國民法官可能集體說，報告法官你們講了半天，我們還是不懂，你們決定就好，我們順著你們意思投贊成票。這些畫面是否上演？大家就伸長脖子等著看！

（作者是執業律師）

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