自由廣場》新冠大敵當前 春節豈可棄守

◎ 王宏育

歲末年終，大家都期待有一段可以休息的年終假期。華人對於農曆春節「家人團圓」更是格外重視，但春節期間不可能沒有人生病；以往醫院都把所有的醫師、護理人力分成兩個梯次，年假前後分批休假。而台灣人也不喜歡過年期間上醫院，病人少醫療人力減半，歷來都平安無事。

至於今年春節就格外令人擔心，廿五日中央疫情指揮中心預估二月初將有第三波疫情，每日確診人數三萬人，加上中國由堅持清零驟然轉向實質解封，確診病人大幅增加，滿街「陽人」，屆時不但醫院可能爆滿，甚至連退燒藥都需搶購，考慮到有許多台商返台，或許這一波疫情將比預估嚴重；擔心之餘，筆者接到指揮中心的最新規定將自明年元月十五日起，取消確診個案居家照護相關醫療照護服務之「個案管理」措施，即不再實施輕症居家醫療照護。鑑於新冠肺炎已經流感化，對年輕力壯者固然合理，但對於老年人、洗腎、腦中風、慢性肺病等高風險病人，過年期間看病並不容易，如果沒有家庭醫師的居家照護，求助不易，各大醫院急診一定人滿為患，到時候重症和死亡的比例會不會又大幅增加？

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回想今年五、六月，疫情達到高峰，醫院不但滿載，急診也有許多病患，所幸基層診所肩負起「輕症居家照護」的重責大任，讓絕大部分確診病人在家居隔照護，把家裡當作病房，每天有醫師、護理師視訊關懷，猶如主治醫師巡房。必要時視訊診療開給藥物，頗受好評。醫院照顧重症住院患者和診所分工合作，台灣才得以度過難關。倘若元月十五日之後診所退場，高風險確診病人蜂湧而至，在人力單薄的過年期間，會不會造成急診癱瘓，執政者不可不防。

筆者一再呼籲，疫情指揮中心重要的決策一定要納入醫師公會全聯會的意見，甚至就近邀請雙北、桃園市醫師公會理事長參與討論，這些公會是最瞭解地方實際運作，最接地氣。任何重大決定集思廣益，中央的角度兼具地方的實際運作考量，才不容易出差錯。所以強烈建議：高風險的病人一定要繼續維持輕症居家照護的運作，尤其在天寒地凍病毒活躍、春節醫護人力減少之際，就是降低醫院負荷，避免醫療崩壞，減少死亡人數的不二法門。

（作者是高雄縣醫師公會理事長、醫師公會全聯會常務理事）

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