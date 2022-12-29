自由廣場》恢復役期 不應再使軍人陷入人權沙漠

◎ 吳景欽

今年九月監察院針對陸軍第二六九旅在二○二○年間，所發生三起軍士官輕生之事，提出糾正案。因此在這次蔡總統宣布兵役，恢復一年之際，絕不能再讓國軍陷在「人權沙漠」。

以糾正案所提及的黃中尉，其擔任部隊後勤任務，得隨時保持軍事裝備的補給充分與維修安全，卻得身兼數職至深夜而不休。如此盡心盡力，既未能得到上級讚許，卻因未能獲得人力、物力的支援，反落得無情羞辱，更面臨下屬的抱怨。而為達成上層長官所求績效，黃中尉竟還得自掏腰包為備料，國家實施多年的精實政策，結果竟是如此，何其諷刺。而在遭受長期霸凌下，黃中尉無奈選擇自殺，面對如此的悲劇，自應對相關人等為究責。

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依陸海空軍刑法第四十四條第一項，長官凌辱部屬，可處三到十年有期徒刑，因而致死者，還可處無期徒刑或七年以上有期徒刑，實屬重罪。惟對於所謂凌辱，乃屬極不確定的法律概念，自會陷入恣意解釋，尤其如軍隊霸凌，往往具有集體與結構性，若檢察官將其個別看待，再加以封閉體系的證據難尋，責任就必因此分散，甚至消失，致以不起訴為終。

對於不起訴處分，告訴人可向上級檢察長為再議，但這種基於檢察一體的自律，多半流於形式，致又得承受駁回之決定。而對此駁回，雖可向法院聲請交付審判，惟即便不論成功機率有多低，在法律強制要求此等訴訟，告訴人必須自費委請律師下，對大多數被害人來說，恐只能知難而退。因此為扭轉此等形同無效的救濟手段，實應沿襲日本作法，即設立由人民組成的檢察審查會，以檢視不起訴處分之當否，並可由其委請律師來強制起訴，既是民主監督，亦使決定程序趨於客觀與公正。

而在刑事難以究責，甚至國防部將黃中尉核定為因病而非因公死亡為撫卹下，實無以期待軍隊的自省與自清，致使家屬還得走上行政救濟與國賠的漫漫長路，以求獲得極為卑微的真相。也因此，為避免冤情永沈海底，立法設置具有外部性且具有民主代表性的獨立軍冤調查委員會，就更刻不容緩。

（作者是真理大學法律系教授）

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