自由廣場》與高中生談役期恢復

◎ 張玲玲

役期恢復議題受到社會廣大關注，尤其筆者在高中兼任全民國防教育課程，身分又是備役，也有個高中兒子，常常遇到高三學生問起此事，許多想法湧上心頭。

像是如何讓「國軍」在戰時能發揮最大戰力、平時能獲得民眾最大支持？除了訓練、還是訓練！對於現行僅有四個月的軍事訓練役期，國軍現役幹部多持「不好說」的態度，筆者直接問這群高中生，他們也都認為「四個月軍事訓練，應該很難有很好的戰力……。」

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日前「台灣民意基金會」所發表的民調，有六成九、廿歲以上的台灣民眾認為面對中共武力威脅，役男只服四個月軍事訓練役是「不合理」、七成三以上同意「役期恢復至一年」才是「合理」。而會反對兵役恢復者，大多是尚未入伍的役男或某年次以後的年輕學子，原因不外乎擔心影響生涯、怕太操、擔心沒有自由等。

不過，再反問這些年輕人，如果台灣像烏克蘭一樣被侵略了，能靠誰？他們的答案一致：「只能靠我們自己」。

筆者向學生們分享自己當年在高中畢業時，投身軍旅的初衷時，不少學生反問：「老師，妳也贊成讓兒子服一年以上的義務役嗎？」筆者毫不考慮地回答：「不管是幾年，我當然舉雙手贊成啊！與兒子也有共識，這是義務，也是榮譽與責任。現在台海情勢這麼險峻，絕不能坐以待斃。而且當兵經驗絕對有助於未來待人處事。」解說之外，順勢舉以色列、瑞士、新加坡同樣是中小型國家，他們為何如此強調「全民國防」的重要性。

以色列位處周邊都曾與之交戰過的阿拉伯國家之中，讓敵人不敢輕啟戰端的原因，是以色列不忘「亡國」的危機意識。他們在高中畢業後，不論男女都去當兵，甚至為了要能被選上特種部隊，還自費報名民間特訓班以爭取佳績。在二至三年服役期間的加強教育、培養管理專長、參與軍事演習磨練應變能力、體能訓練等，都是他們蛻變為「成人」的必經儀式。至於瑞士與新加坡，雖沒有明確的外敵威脅，但仍如此堅持維持國防戰力，除了國家的「全民皆兵」政策外，最重要的是全民「國防人人有責」的共識。

我國當前四個月軍事訓練役期，目標是至少達到「當一個合格的步槍兵」標準，但現實上，若是台灣進入戰爭狀態，這樣的標準對這些未來可能得上戰場的役男，並不是「福利」，身為母親的筆者清楚知道，「平時多流汗，戰時少流血」不只是一句口號。讓士兵能具備並熟稔作戰技能與應對戰場狀況，才是真「福利」。

既然大部分的國人，尤其是本身曾在部隊服過兵役的經驗者們贊成兵役恢復，現在，也請您多向役男或青少年們分享您的看法，因為這是國家安全的關鍵。

（作者是陸軍備役上校，新北市民）

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