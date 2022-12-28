自由廣場》如何讓人想當兵

◎ 張經偉

拜讀日前貴報一則投書〈癥結在年輕人為何不想當兵〉，指出社會當視投筆從戎為光榮，方能呼應兵役的恢復。個人深表同意，因此接下來的關鍵問題是「如何讓人想當兵？」

所謂「成就感」，是讓人願意努力，也就是教育心理學中的「正增強」，因此需要設立可成就之的目標。若該目標淪為空話，「努力」也就一併淪為「窮忙」。

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葉夢得《避暑錄話》：「祖宗澶淵未修好以前，志在取燕（燕雲十六州），未嘗不經營…流俗言甚喜而不可致者，皆曰如獲燕王頭…每相視笑曰：遂獲燕王頭耶？」為了爭奪燕雲戰略要地，宋遼兩國曾大動干戈，然宋人習慣澶淵之盟帶來的和平後，「獲燕王頭」竟「好到不像真的」。一旦國家號稱的最大戰略目標淪為空談和笑柄，宋人自是不知為何而從軍，「好男不當兵」想當然爾。

現今台灣，「統一（反攻大陸）」與「獨立（宣佈台獨）」都好像是某種「獲燕王頭」。而部份將領選擇擁抱失敗主義的「被統一」、而年輕人常稱當兵為「欠國家的債」，或也因為兩種「獲燕王頭」都像難以成就。甚至於最顯學的「維持現狀」（反紅統）都讓人缺乏動力：一直喊「抗中保台」共軍也沒犯台，簡直「烽火戲諸侯」，於是民進黨選舉慘敗。

其實，軍人的職責，不只在戰時，也在平時。碰到「高危險工作」常會動員軍隊，像是搶救泰國足球少年隊的「睡美人洞救援行動」，各國就派出菁英部隊，全球最後一隻雄性北部白犀牛「蘇丹」（Sudan）也有士兵隨護其側。簡而言之，不談統獨戰爭，就談社會貢獻，軍人仍至關重要，不亞於醫師、律師、工程師等。各位來當兵，貢獻之大、不僅英姿煥發，值得受尊榮！

（作者是清大歷史碩士、現為中學歷史教師）

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