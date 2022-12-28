自由廣場》兵役恢復一年 轉服替代役將大增

◎ 陳宏煇

蔡總統宣布役期恢復為一年，而義務役薪資也可能同時向上調整，而兵役役期若恢復為一年，替代役的役期也將會一併調整，只是能夠當兵的除了少子化因素外，未來體位及轉服替代役也是問題所在。

根據內政部役政署的調查，九二年次徵兵即齡男子有近四分之一役男被判定為體位不合格，而剩下的四分之三役男又有部分因為家庭因素或個人因素轉而申請改為替代役。在少子化的今日，能夠去當兵的役男將會愈來愈少。

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事實上，現行替代役的政策如果沒有改變，役期恢復為一年後，會有愈來愈多的役男申請轉服替代役，原因很簡單，一是替代役每天上班固定八小時，下班時間則回到宿所備勤，服勤時間彈性；二是工作簡單輕鬆，多為打雜性質，送公文、跑腿，不用操作武器，或是背誦煩人的規定、教條。三是少有長官、學長的煩人壓力，也不會有霸凌或工作壓力。四是不用早起跑步，或是晚上起床站衛兵，更沒有體能訓練。五是假日見紅就休，偶爾加班也會補休。六是服役地點分發多在戶籍地區，方便回家探親、打點家中事務。七是服役期滿後只需接受一次的「演訓召集」，而且只有一天，不像一般常備兵役退伍後需要參加十四天的教召。

筆者辦理學生兵役業務時，許多大學生覺得現行四個月的役期過長而且很浪費時間，所以許多人想辦法瘦身增胖，希望能夠免役或是轉服補充兵役，而沒有辦法的人便申請轉服替代役，雖然役期多兩個月，但轉服替代役的好處比常備兵役多，因此學生還是願意增加兩個月役期。所以，可以預料未來轉服替代役勢必大增，國防部應及早研擬因應對策！

（作者是軍退、現為大學生輔人員）

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