自由廣場》（鏗鏘集）被迷惑的台灣人

◎ 王景弘

台灣人的性格，崇拜讀書人，易騙難壓，外來政權日本和中國老國民黨都懂這一套，現在習共與朱國合流，也學會撲天蓋地用高貴的學術名詞，迷惑台灣選民。

最時興的叫「認知作戰」，「訊息戰爭」，追逐新鮮的學者與媒體，忙著跟風，美化共產黨第五縱隊奪權的鬥爭招式：滲透、造謠、顛覆。

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認知是心理學名詞，訊息屬中性，應以事實為根據；散佈謠言，製造混淆，欺騙選民，製造仇恨與對立，謊言煽動反政府，根本不配稱為「訊息」，更非事實的「認知」。

蔣介石檢討內戰之敗，敗在被中共滲透、造謠、顛覆；現在國共合謀要「下架」民進黨，手法依舊，只是利用流傳迅速的網路造謠，用學術名詞包裝，製造疑神疑鬼，破壞民主政治的基礎：誠信。

美國親中國的學者，也曾炮製奇談怪論，認為中國崛起，美國避戰要台灣「芬蘭化」，要「棄台」；中國經濟不能下滑，否則動亂會難民四竄，對西方不利，中共也可能冒進以轉移注意力。

在武肺疫疾後，這些奇談怪論消失，但國共卻在台灣開闢新戰場，以造謠恐嚇欺騙台灣人，散佈疑美論，美國靠不住，台灣被「統一」是不可逆，台灣不要淪為美國棋子，眾口鑠金，失敗主義迷漫。

馬英九是蔣經國寵臣，曾在美國替鎮壓高雄示威叫「好」，但不敢嗆蔣經國反共政策；現自命習皇特首，替他幫腔造謠「票投民進黨，青年上戰場」，利用貪生怕死的人性，製造混淆與矛盾。

正常國家選舉，不涉國家生存問題，保守與自由兩黨輸贏，有如鐘擺規律，但國民黨認同中國，台灣已經誤選過一次，國民黨痛恨馬英九未完成「被統一」，再錯一次，鐘擺一定被沒收，沒有再回擺的機會。

（作者為資深新聞工作者）

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