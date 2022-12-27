自由廣場》拜登簽署《國防授權法案》宣示抗共挺台戰略清晰

◎ 林逸民

在美國參眾兩院民主共和兩黨共同支持通過下，美國總統拜登簽署《國防授權法案》，其中授權二○二三至二○二七年透過美國國務院外國軍事融資提供台灣每年廿億美元貸款共五年，落實先前《二○二二年台灣政策法》防衛台灣安全與支持台灣自決的決議。

有好事者吹毛求疵，批評廿億原本為無償金援卻改為貸款，其實，台灣經濟實力與財政穩健，並非需要金援國家，廿億美元相當於六一四億元新台幣，相對於台灣每年總預算二兆規模僅為三％，並非絕對性的差別，美國提供貸款，用意在表現美國力挺台灣，共抗中共的決心。

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美國也透過兩院兩黨同心協力一致支持於國防建設中強調抗共挺台，向日印澳盟邦展現美國的態度，激勵盟邦更大力度協力遏制中國；日本已經呼應，大增國防預算，自二○二三至二○二七年度五年國防預算將創新高編列逾四十兆日圓；澳洲也已經宣示要再提升國防預算。

這也是美國「戰略清晰」的一環，過去美國在台海問題上採取戰略模糊，在川普時代美國已經反省，戰略模糊給中國太多空間，反而讓中共大頭症幻想「大國崛起」，俄烏戰爭更顯示，息事寧人的態度只會誘發戰爭，因此美國不論民主共和兩黨都已經徹底理解：要阻止戰爭，就必須清楚強力警告中共勿越雷池一步。

寫明廿億美元的金額，是美國清楚表態：對中共的嚇阻，不只是空言恫嚇，而是美國實際投入心力，為台灣建立堅實的戰備。台灣的戰備越提升，戰力越堅強，中國動武的機會就越低。嚇阻戰爭的最有效手段，永遠是徹底提升戰備。

美國此舉也是要告誡台灣內部的親共人士：風向已經改變。過去美國用戰略模糊跟中國虛以委蛇，所以容忍台灣親共人士與中國眉來眼去，作為戰略模糊的一環，當時追求往戰略清晰方向的陳水扁總統，反成了「麻煩製造者」。但如今美國已經改為戰略清晰，不再想要台灣有人媚共親中，若沒有體會到美國國家戰略的改變，還繼續主張與中共來往，將會成為美國的眼中釘。

台灣就財政上是還得起錢，但相較以色列得到許多無須償還的款項，其實，最大的差別就在於實力，以色列威壓中東，軍事技術上有傲人成就，台灣望塵莫及，所以得到的條件不如人。這應該深自反省，生聚教訓，以色列僅九百萬人，且專長在軟體創新，台灣才是半導體與硬體製造大國，為何軍事力輸一大截？其實，就在於決心而已。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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