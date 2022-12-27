社論》違反常識的反美、疑美論

美國總統拜登二十三日簽署二○二三年度《國防授權法案》（NDAA），在總額八千五百八十億美元的軍事開支中，包括五年內向台灣提供一百億美元軍事援助和二十億美元軍事貸款，加速對台灣軍售，授權動用「總統撥款權」每年從國防部庫存調撥至多十億美元的防衛物資或服務給台灣，並建議邀請我國參加聯合軍事演習等項目，為雙方進入非官方關係以來所未見，且涉及台灣的部份超過五十頁，是有史以來最長篇幅，成為美國法律。破天荒的內容讓中國跳腳，宣稱「肆意干涉內政」，軍方以在台灣附近演習回應；台灣內部也有人隔海唱和，各式各樣的反美、疑美論出籠。

同一天，國會通過年度撥款法案，列入軍事貸款而未包括無償軍援，這原是美國立法通例，即授權法案僅明定支出項目，撥款法案決定政府財政資金的支配；授權與撥款分由國會不同委員會處理。其間的差別，讓台灣有些人大作文章。「無償軍援改成貸款」、「軍事貸款不得不接受」之類說法容或出自不解或誤解美國國會立法和預算程序；「美國跳票」、「無償軍援鏡花水月」、「台灣被美國耍了」、「軍援是替美國軍火商清庫存」、「《國防授權法案》框住了台灣國防政策」等論調，則顯屬別有用心。

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事實是，美國無償軍援台灣已取得開支法源，但第一年尚未在撥款法案立即處理而撥款，這一情況在美國以往預算程序並非罕見，我方自當持續和美方溝通。其次，撥款委員會主要顧慮預算經費不足，向台灣提供軍事贈款，可能急迫性不及對烏克蘭的援助等其他項目；尤其美國在烏克蘭總統澤倫斯基到訪後通過四百五十億美元緊急援助經費，顯見美國有其財政壓力與考量。

現實情況如此，我國除了繼續積極爭取，力促軍援實現撥款，也要善自利用軍事貸款，補足對美軍事採購所需資金，包括採購小而實用的武器裝備，打造台灣為外敵難犯的刺蝟島。貸款出自借款方需求，資金有限的美國不可能「強迫貸放」，台灣也沒有「不得不接受」的道理，這與備戰才能避戰或止戰，都是基本常識；台灣內部卻出現「美國改贈款為貸款」、「逼迫台灣限期償還」這種沒常識的傳言，反映傳布者的居心叵測。

必須強調，我國除了妥善利用美國的軍事貸款，積極爭取軍事贈款，還要極力取得NDAA所授權的「總統撥款權」項下軍事物資和服務，加速軍備武器交付，並妥善執行「台灣學人計畫」等雙邊來往，進一步取得與最具實戰經驗的美軍交流和演訓。可以說，掌握NDAA所提供的契機，配合我們在延長義務役役期、提高國防預算、檢討戰略戰術，改革國防體系等作為，展現自強堅韌決心，方足以得道多助，力抗惡鄰侵吞脅迫，確保國家社會安全。

另一方面，不瞭解和誤解可因事實查核及翔實解說而澄清，扭曲與政治攻訐卻不會在事實和真相之前止步。美國大力支持台灣的NDAA遭此讕言，顯示我們內部存在的反美、疑美勢力試圖興風作浪，且屢見不鮮。執世界晶片代工牛耳的台積電到美國投資設廠，本月初在亞利桑那州舉行設備到廠典禮，拜登總統到場，這原是台積電基於接近市場、擴大實力的展現，在泛政治的台灣卻被名嘴說成「美國與民進黨合作，把技術連根拔起」，戴上「去台化」的帽子；完全無視台積電其實把最先進製程留在台灣，難怪董事長魏哲家以「門都沒有」駁斥。

不是建立在事實之上而散佈反美、疑美論調，本質上違反常識和常理。誠然，包括對台灣的支持，出自美國的利益與價值觀考量。台灣幾十年來在民主自由的進展，近年力抗專制共產中國脅迫，價值觀與美國相符。從戰略考量，民主自由的台灣挺立於西太平洋，也攸關美國重大利益。曾訪問台灣的艾森豪曾說，台灣一旦不保，從日本、南韓到東南亞國家的經濟與安全都遭威脅。美國從二戰之後，一直是台灣軍備的供應者，在歷次台海危機中積極護衛台灣安全；近年中國脅迫台灣，美國也扮演積極角色，還與盟友共同強調台海和平，包括這次以NDAA具體力挺。

就此而言，台灣安全首先要自立自強，也須廣結安全夥伴；與美國強化國防與安全合作，理所必然，沒有所謂當棋子的問題。親美符合常識常理和整體利益；台灣不親美，難道要如散布反美、疑美的政媒勢力所主張，步入惡鄰及親中同路人所設彀中，淪為專制共產中國的俘虜？

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