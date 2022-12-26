自由廣場》癥結在年輕人為何不想當兵

◎ 張健常

週二蔡總統召開的國安會議，可望正式宣布役期延長一年，同時調整義務役薪資為一萬五千元，喧擾多時的政策塵埃落定。

目前僅四個月的兵役究竟該不該延長，各路專家討論已多無庸贅述。問題的癥結其實在於年輕人為何多半視從軍為畏途？如果社會普遍觀感對投筆從戎是光榮的、受人景仰的，是值得奉獻的志業，則募兵也好、延役也罷，會落得如此狼狽的窘況嗎？

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當年因陸軍管教缺失，造成轟動一時的洪仲丘案，引發白衫軍遊行事件，前民進黨主席蔡英文甚至頭綁「國防布」坐在群眾裡抗議，最終導致國防部長高華柱請辭，陸軍司令李翔宙上將等廿六員各予申誡至大過，甚至移送軍檢偵辦，縱使賠上軍法審判制度，並未嚴肅軍紀管理。

再看五年前的「小白事件」，海軍陸戰隊營區內虐死一條狗，為消彌動保人士怨氣，除了數名犯案軍人記大過移送法辦外，國防部長也是出面認錯道歉，固然體察民意身段柔軟謙卑，但動輒彎腰賠罪的將領，臨戰如何率兵打仗？

如果軍人待遇好、士氣高且受社會敬重，適齡國民恪盡義務根本不是問題，反而是榮譽的象徵。現在，達成共識改回一年役期，重點還是實質內容，是求實求精從嚴從難地勤訓苦練，讓役男脫胎換骨為戰鬥力旺盛的鋼鐵勁旅？或只是鎮日除草、油漆、站哨或敦親睦鄰割洋蔥？

（作者為前飛官，備役空軍上校）

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