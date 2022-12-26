社論》莫作無謂爭執 協力應對挑戰威脅

選舉已經結束，但政黨惡鬥仍未停止，甚至有愈演愈烈的趨勢。嚴格說來，所謂「政黨惡鬥」，實際上是藍白政客、紅媒藉著勝選，而且認知戰與挑起仇恨值大有效果的情況下，有志於問鼎大位者，開始以追打綠營作為起手式。這些起手式聚焦於疫情、兩岸關係等議題，雖然言過其實，老調重彈，有些甚至是惡意栽贓，但因民進黨政府選後鬥志消沉，一再挨打，因此仍可掀起波瀾，導致台灣社會的選舉裂痕無法撫平。尤有甚者，無法凝聚全民全心應付嚴峻的經濟挑戰與中國威脅。

中國倉促解封，在醫療資源嚴重不足下，徹底躺平，導致疫情大爆發，但疫情仍然未能透明公開，形同蓋牌；但外界評估大約會有數億人感染、數百萬人死亡。對照之下，台灣防疫表現得到全球的肯定。可悲的是，即使是非黑白如此分明，依然有人再度在台灣防疫上吹毛求疵，作一些無理的要求，所求未遂，竟反批官員「朽木」、「禽獸」，以此博取網路流量。或許，這次選舉中並無顯赫事功的藍營候選人，一路追打無中生有的「擋疫苗牌」，竟然輕易打敗勞苦功高的前防疫指揮官，因此，在民眾對打疫苗幾乎無感的情況下，仍然以疫苗採購議題猛攻，不免令人質疑其背後的動機。其中重要焦點，乃是鴻海創辦人郭台銘以母親打不到次世代BNT疫苗為由，喊話政府應採購三千萬劑供國人選擇；其次則是藍營要求政府開放小三通，並且以醫療用品協助中國。有關採購BNT疫苗爭議︰其一，當初擋疫苗的是中國政府而非防疫指揮中心，這是清楚了然的事；其二，至十二月二十二日，疫苗庫存BNT單價疫苗有三○九萬劑，莫德納次世代疫苗有三一四萬劑；而莫德納次世代疫苗可作為接種其它疫苗者的追加劑，安全無虞。尤要者，明年仍有一千五百萬劑莫德納採購額度，可以完全滿足國人的需求。疫苗是一個科學問題，但在台灣施打何種疫苗跟政治立場有很大的關聯性，這也導致本應受到鼓勵的國產疫苗遭到鋪天蓋地的抹黑；選舉結束了，疫情也在快速消退，有關疫苗爭議，應該回到理性討論了。另外，全面開放小三通，在中國疫情大爆發，且完全不透明，病毒可能是更毒的變種株時，為了保障國人的健康，適度管制是必需的，這無關人道或兩岸爭端，卻被特定人士一再炒作，一旦導致爆發大量感染，誰能負起責任？所以，小三通如何開通，須要審慎評估，不能受到意識形態左右。

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藍營乘勝追擊，仍在收割政治財，但台灣其實正面臨嚴峻的挑戰，必須國人團結一致克服。其來自中國的威脅之一，係認知戰散播假訊息，鞏固親中同溫層，頗有效果，選後認知戰的力道必定不減，政府要有充裕人力與經費予以化解，並強力反擊。其次，共機艦擾台，並未因藍營勝選而緩和，一般認為武力犯台只剩「何時」而非「是否」的問題，因此除非自甘為投降派，否則朝野應拋棄黨派之見，就如何強化國力，尤其役期合理化與增加不對稱戰力，有效捍衛台灣安全。另一個重要挑戰則來自經濟層面。在疫情期間，由於全球供應鏈斷鏈，尤其缺晶片，而台灣卻擁有完整產業鏈，因此經濟成長令人稱頌。然而，美國遭逢高通膨與聯準會「暴力升息」衝擊，經濟衰退成為定局，差別只在「軟著陸」或「硬著陸」。而美國金融市場也陷入一種非理性的迴圈︰經濟數據好，就憂心FED不會放緩升息；數據不好，則認為衰退徵兆已現。好壞數據都同樣引發股市重跌，金融市場尤其脆弱無比。通膨之外，企業庫存太多，消費力道疲弱，將重創企業獲利，不管科技或傳產製造業都陷入同樣的困局。台灣的企業亦面臨高庫存侵蝕獲利，以及外部需求萎縮，營收快速衰退的衝擊；而原本亮眼的出口，十一月卻年減十三．一％，連續三個月衰退；外銷訂單也是連三月黑。製造業產值則是連續滑落，外部需求萎縮，趨勢已成。但可以寄望的，乃是消費力道在民眾恢復正常生活步調，逐漸爆發出來，彌補了外部需求滑落現象，明年台灣景氣可望出現「內溫外冷」格局。而中國的變相貿易制裁，以技術問題連連禁止台灣農、魚、茶飲產品，意圖引起農漁民對民進黨政府的不滿；此種行徑未來只會加大力道，不會舒緩，企圖誤導選民產生票投藍白政客，才會解決兩岸僵局的誤解。

三年來，台灣在防疫上已耗費太多資源，並有太多的爭論、矛盾與對立，折損經濟發展與抗中的能量。如今疫情趨穩，真正愛台灣的政治人物不應繼續陷在泥淖之中，作無謂的爭執。必須向前看，看清當前台灣的挑戰與威脅，不分藍綠白，共同面對，協力解決，台灣才能走出疫情的悲情，建構一個更凝聚的命運共同體。

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