自由廣場》博客來書香vs.清潔婦心血

◎ 張勳慶

一位不識字的李姓單親婦人，在網路書店龍頭博客來當了二十年清潔工後，公司決定明年清潔工作委外，婦人生計無著又有租屋壓力下，詢問律師為何一無所有，並把博客來內部看不下去的員工提供的資料給律師看，才發現博客來長期利用假承攬真僱傭去剝削底層勞工。

這起引發全民共憤的剝削，真的是博客來膽大妄為，還是根本存在於現實世界職場多處呢？

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依勞基法第九條規定，李姓婦人連續工作二十年，早就是處於不定期僱用，非短期、季節、定期；上下班也打卡的出勤紀錄更證明勞資關係，也當有年資特休，根本不存承攬上條件。但何以到今日許多企業和人力派遣公司，仍用一年一約去用人，來規避不定期勞資關係？說穿了就是能省則省，省到賺到，就算被查獲罰款，也不痛不癢，所以跟勞動部皮到底！

現在年底，許多勞工都會碰上再續約或換約的情況要處理，但明明在工作上正常數年，上下班也都打卡，甚至國定假日出勤不是依法薪資加倍，就是事後補休，而且還計算年資，怎麼看都是不定期在雇用，卻要年年換約，這份契約是否違反勞基法，中央的勞動部和地方的勞工局處，真的是不知情，還是勞檢根本沒徹查落實？

李姓婦人被逼走後，博客來內部有些人看不下去而提供資料，這多少說明就算是用書香包裝抹粉的企業，內在若銅臭掛帥，員工沒吹哨，必是擔心勞檢單位能不能保護檢舉人的個資。從這角度觀察，李婦被博客來剝削二十年，都沒被發現，從中央到地方的勞動主管機關都該感到恥辱才對。

統一集團家大業大，又自稱公道、良心、正派經營，那博客來這次事件除了內部重懲，更當把勞動法令上所規應的給予，全都還給李姓婦人，包括年資特休、國定假日上班加倍、勞保、勞退、健保的雇主自付額，還有資遣費。若能適當聲明致歉，更能保全企業形象。而以此為例，政府勞動部門也該主動出擊，詳查那些非常有可能觸犯勞動法令的企業和公部門，把握「民氣可用」的機會大刀闊斧，導正歪風；否則，類似案例接連曝光只是遲早！

（作者曾任圖書館員，新北市民）

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