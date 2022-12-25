自由廣場》軍援和軍售 一次搞清楚

◎ 王文勝

既然叫軍事援助，那就是不用還錢的才叫援助。如果要還錢，那叫做給你一筆軍事貸款，分期付款還錢，那個叫做軍售。

國際上有沒有後者的案例，當然有。越南花了十年的時間分批購買了俄國潛艇，之所以十年就是因為俄國給了一筆軍事貸款，讓越南分批跟俄國採購，最後這筆錢是要還的。

請繼續往下閱讀...

同樣的，印度總理莫迪二○一六年訪問越南時，也是提供了五億美元的貸款給越南，這筆錢主要用在強化國防，包含印度協助建造巡防艦、協助陸軍改善軍用軟體、協助越南訓練海軍等等，這種都叫做軍售。

在美國這一次給台灣的天價軍援數目出來之前，中國和其在地協力者刻意製造的謠言就是「美國真的對台灣好就用送的」。假設是這樣，那台灣的T91步槍也外銷美國和海地等國家，那你怎麼不用送的？因為武器外銷就是商機，臺灣的武器幾乎都是中科院和兵工廠製造，最大採購方是國防部，外銷的訂單相比國內比例極低，你都不願意送了，要求美國得用送的？那美國那些在軍火公司底下工作的人要不要養家活口？

再者，台灣現在已經不是單純的武器採購國，自己就是軍售國家，包含F16戰鬥機印太地區維修中心的地位、先前和洛馬合作販售東南亞國家巡防艦的合約等，這些都算在廣義對外軍售的行列之中。試問：今天出門購物，你掐住老闆的衣領跟他大聲喝斥「老闆，你若真有民胞物與，服務大眾的心，就應該不計成本的把菜送給我」，別說老闆了，其他顧客聽了也會覺得你腦袋有毛病！

但真的送了以後，他們又開始懷疑這筆錢最後要還。既然要援助，說白話一點就是捐錢給你，只是你這筆錢用來買我的武器，這當然不用還錢。這已經不是邏輯的問題，而是我們的義務教育國文老師每個都要抓起來狠打五十大板了！這好歹也是國中國文的程度，連援助都可以曲解成要還錢，那請問軍售跟軍貸又是怎麼回事？

想想看，誰最希望台美不要合作？那些人，在國防部出來感謝美國以後又繼續中傷。可是，人真的沒有那麼笨，那些人討厭美國喜歡中國，就大方說出來，光在那邊耍嘴皮，徒然暴露自己的膚淺吧！

（作者為退役少校政戰官，目前就讀印度金德爾大學博士班）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法