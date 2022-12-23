自由廣場》16字回送郭台銘

◎ 黃榮文

鴻海創辦人郭台銘不甩政府防疫及購買疫苗政策，只為一己之私，批判政府未採購次世代BNT疫苗，供其老母施打（或另有商業利益目的則不得而知），遭衛福部長薛瑞元嘲諷「像是BNT推銷員」，郭竟又在臉書以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」重砲回批，令人錯愕！

郭先生財大氣粗，大可開著私人飛機載出國打，或直接私下向BNT進貨，還加宅配個醫師到府服務！換言之，他媽媽打不到疫苗只是藉口，真正原因耐人尋味！

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同樣捐錢購買BNT疫苗提供國內百姓施打，台積電和慈濟不曾有人出來邀功、謾罵政府，而曾說出「民主不能當飯吃」的郭先生卻如此狂妄跋扈，不只凸顯他的好大喜功、自私自利、缺乏民主素養，背後應有更多的政治與司法考量。

檢視最近發生的一連串事件：郭台銘先前在代表所有疫苗捐獻單位與德國BNT公司洽談時，曾允諾政府將進一步購買其次世代疫苗三千萬劑，近期更宣布其永齡基金會將與BNT攜手，在台灣建立mRNA癌症免疫療法的臨床試驗中心；其愛將高虹安的男友李忠庭，在擔任公費助理期間，同時也在永齡基金會工作，年領六百萬元，恐違反「政治獻金法」，高虹安亦被質疑為鴻海的門神，推動有利鴻海的相關立法；高虹安更涉嫌詐領助理費，經台北地檢署依貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物等罪，諭令六十萬元交保…

據此應可歸納出郭台銘選在此時出手攻擊民進黨政府的原因：一、搶先出手，轉移焦點，圍魏救趙（即高虹安與永齡基金會，甚至郭台銘自身）；二、向BNT自清，是台灣政府不買，不是我食言沒盡力，尚請繼續合作；三、天下大亂，時機大好，宣布東山再起時機指日可待！

郭台銘這些言論，必有許多在野人士跟著起鬨或狂加引用，藉機批評執政黨以獲取其政治紅利。執政的蔡英文政府，必須拿出魄力，迅速加以澄清甚至重磅回擊，以減低妖言惑眾所帶來的不良效應，導致執政危機，更可安撫眾多支持者的憂切之心！

最後，筆者也以下列感嘆回送給郭台銘：「極權國境，奸商跪乞；民主家園，魑魅橫行。」尚請珍藏！

（作者為彰化師大兼任教授，彰師大附工前校長）

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