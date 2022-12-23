自由廣場》超級推銷員與幽默的部長

◎ 陳喬琪

台灣最成功的企業家之一，郭台銘董事長，本月二十一日因為衛生福利部薛瑞元部長的一句話：「這個是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，在新聞媒體上產生劇烈的互動。正當武漢病毒疫情稍緩，但還沒有完全消除的社會氛圍裡，似乎激起一股緊張的氣氛。

從郭台銘董事長在臉書的反應，可以看出他非常的生氣，但是看不出，他是為了被說成是「BNT的推銷員」，或是因為BNT而生氣。

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不論是為了前者或是後者而生氣，都是合理的，因為一方面，郭董現在已經不是推銷員而是世界級的企業家；另一方面，眾所周知疫苗進口是複雜的程序。

郭董是中小企業的推銷員出身，也就是一九八○年代台灣經濟起飛的眾多推手之一，譬如：他為了替鴻海爭取美國訂單，隻身前往美國，完成第一筆生意，這是當時台灣中小企業主的標準寫照。唯有最佳的推銷員，才能成為成功的企業家。在台灣疫情最危急的狀況下，他親自出面與德國BNT公司談判，成功將疫苗輸入台灣，這正是推銷員出身的企業家的最佳寫照，他的悲天憫人的氣度胸懷，也令人敬佩。

薛瑞元部長是少見具有幽默感官員。看起來他也相當瞭解郭董的出身，所以在被「堵麥」的緊張氣氛下，將郭董說成是BNT的推銷員，正是化解緊張氣氛的一種方式，完全沒有惡意。

台灣的醫療行政人員一向缺乏培養，薛部長是多年來，第一位經過基層的洗禮，從文官系統被提拔的衛福部部長。在基層擔任醫師的時候，醫師與業界的推銷員的互動是很平常的事，關係也很好，推銷員也會提供藥物或儀器的許多當下的最新資訊。有些人後來成為朋友。相信薛部長對郭董一點都沒有不敬的意思。

郭董與薛部長的年紀相仿，都是出生於一九五○年代的菁英。一位是世界級的企業家，一位是目前台灣醫界的領袖，台灣人要為我們有如此優秀的人才感到驕傲。希望他們為台灣的發展攜手合作繼續努力。

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

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