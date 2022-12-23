自由廣場》請勞動部正視弱勢家庭雇主權益

◎ 官文傑

勞動部勞動力發展署於本月十六日宣布，為解決醫管公司接送外勞環境髒亂問題，將自二○二三年一月一日起實施「一站式服務講習」，服務中心也自該日起揭幕營運，服務對象是二十多萬名外籍看護，除入境接機外加三天二夜八小時的講習，由中華民國工業協進會以近三億四千萬元得標承包，意即外籍看護入境接送及三天兩夜免費食宿由全體納稅人買單！

讓人質疑的是，勞動部規定外籍看護入境前須有超過九十小時的職前訓練，為何還需額外八小時的訓練？且三天講習期間強迫雇主必須支薪，明明尚未提供勞務，卻強要雇主給付薪資，道理何在？至於其他超過五十萬人的廠工外勞，為何不需列入講習對象？是挑弱勢家庭這顆軟柿子？還是預留伏筆另有所圖？保障外勞人權及工作權益是全民共識，但絕不該以此為由犧牲弱勢家庭雇主的合法權益。

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其實「一站式服務中心」的方案，手法和外勞直聘中心、1955、機場關懷中心及仲介年度評鑑如出一轍；得標的工業協進會是工業總會的附隨組織，而工業總會和其他工商業團體，如非跨國勞動力諮詢小組成員就是就業安定基金管理會委員，現今工總秘書長更是前勞動部高階主管退休接任，其中是否有人謀不臧，抑或利益輸送問題實堪玩味？但也直接坐實前勞動部長潘世維卸任所言，有勞動部高階官員利用每年編列預算圖謀私利！

我們發覺二○一八年及二○二二年的選舉慘敗，執政當局仍未確實檢討，除一例一休未徹底修正外，此次一站式服務的措施，影響二十多萬個弱勢家庭，相關人口超過百萬。所以，籲請即將就任執政黨黨魁的賴清德副總統，請虛心傾聽民意，盡快要求黨籍立委修正勞基法的不當條文，對已崩毀的外勞政策全面檢討，成立移民政策及管理藍白領外勞的專責單位，將年收超過二百億元的就業安定基金收歸國庫，避免利益輸送；如此才能重拾民眾對執政黨提振經濟、清廉執政、護台保台的信心！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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