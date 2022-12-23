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自由廣場》退燒止痛藥 速採實名制

2022/12/23 05:30

◎ 田豐文

中國武肺疫情大爆發，各地缺藥、搶藥情形嚴重，媒體報導提到近日台灣也出現民眾搜刮退燒止痛藥的現象，綠委賴惠員質詢衛福部長薛瑞元，是否願意提供中國民眾需求，不要圍堵藥物寄送中國。薛部長表示，台灣要以自保為優先，行有餘力再考慮。薛部長進一步指出，醫療院所沒有搶藥問題，目前措施會跟藥局「勸導」，希望顧客買藥時，給予限量購買，但細節還要再與公會討論。筆者認為，薛部長的「台灣優先自保」說，是不得不的決策，與「解救大陸同胞」無關，而且政府也應及早採取有效措施，避免台灣人民成為中國疫情爆發的受害者。

因為，既然沒有限制民眾向藥局購買退燒止痛藥的數量，可以預期藥局的道德勸說難有成效。相對地，有心人士可能大批搜刮，造成民眾一窩蜂搶購，市場大缺貨的情形恐怕就會隨之而來。

眼看農曆春節即將到來，而且冬至後天氣寒冷多變，昨天（二十二日）公布的確診人數激增兩成，民眾對於退燒止痛藥的需求量勢必增加。萬一市面上沒有足夠的藥品供應，可能衍生「止痛藥之亂」，引發民怨。建議政府盡速採取「實名制」，限制個人在合理時間及範圍內購買退燒止痛藥，才能有備無患。等中國疫情及搶藥亂象緩和之後，再回到市場自由機制，這應該是不分藍綠、全民支持的台灣自保之道。

（作者為公務員，新北市民）

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