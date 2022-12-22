自由廣場》以備戰嚇阻熱戰

◎ 劉希文

兵役延長被渲染為「青年上戰場」，讓人心生恐懼；其實正好相反，延長役期是為了備戰，而備戰是為了止戰，嚇阻中共發起侵台的熱戰。就像以色列，雖然鄰近廣衾的敵對國家，但以堅強的戰備，就一直屹立不搖。

最堅強的備戰，最能有效嚇止戰爭的興起，因為無懈可擊！讓敵人無機可乘；反之，任何虛弱之處會被見縫插針、招來敵人攻擊。

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中國戰國時代，楚國屈原提出連齊抗秦的戰略，但是楚王寧願和秦，暫時息事寧人，最後秦國仍然入侵滅楚！齊國事事配合強秦，最後失去戰鬥抵抗的能力，秦入侵之時，齊國軟弱得只能投降亡國，真可悲！

俄國侵烏之前，烏克蘭認為俄國不會打，美國宣稱絕不會派兵援烏，然後俄國就入侵烏國了！後來美國對中國入侵台灣這一邊，戰略改變，改採清晰的嚇阻戰略，不必等戰爭開打再來奮力退敵，而是在戰爭還沒開打之前就嚇阻它發生；於是美國拜登總統清楚說，若中國入侵台灣，美國會派兵介入！就是要嚇阻戰爭發生。台海是公海，最狹處寬度達英吉利海峽將近四倍，美國軍艦常經過，加上日本、南韓都有美國駐軍，還有日本自衛隊的關切，印太戰略圈也納入台灣，台灣絕不會孤軍奮戰！中國既無絕對勝算，就不容易開戰。

備戰有一句名言：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，這句話點出面對入侵的一個矛盾情況：愈是懼戰，就愈會被敵人攻破；愈是備戰，敵人就愈是不敢來。因此，備戰是嚇阻戰爭最好、最明智的辦法。亞里斯多德說，明智是為目的找適當有效的手段；現在，我們有著明確的目標：要阻止中共發起侵台戰爭、並且不要投降被奴役，最適當有效的手段就是積極備戰。台灣人只要認清被中共統治就是專制極權，甚至台灣會被新疆化；由於台灣實行自由民主多年，對台灣人施行的再教育營想必會更廣泛、更嚴苛，台灣人到時候才想要抗暴恐怕已經太遲了！如果懼戰，會導致被奴役；那麼，就必須起來備戰，才是明智的抉擇。

全面的備戰可以嚇阻熱戰，避免被奴役，為鄉土確保民主自由與人權。

（作者為大學哲學教授，台南市民）

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