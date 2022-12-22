自由廣場》鳳梨酥申報錯誤？ 胡扯！

◎ 葉昱呈

中國暫停台灣多項食品輸入，有網友指稱是食藥署申報出包，把鳳梨酥（糕餅類）當冷凍水餃（包餡麵食類），才導致業者申請註冊未過。筆者認為有必要加以澄清。

事實上，輸中註冊食品，二○二一年十月時之註冊選項並無「糕餅類」，即當時中國僅提供依序為水產品、乳品、蜂產品、食用油脂及油料、包餡麵食、食用穀物、穀物製粉工業產品及麥芽、保鮮和脫水蔬菜及乾豆、調味料、堅果與籽類、乾果、特殊膳食食品、保健食品、未烘焙咖啡豆共十四類註冊選項，既然沒有糕餅類之註冊選項，試問要如何發生申報選項錯誤問題？

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再者，中國二○二一年十一月至十二月開放餅乾、糕點、麵包等產品，由業者「自行」至「進口食品境外生產企業註冊管理應用系統」填寫註冊文件，並於二○二二年三月要求台灣改以書面遞交推薦及自行註冊文件，其中「糕餅類」歸類為「自行註冊」文件之產品類別，「包餡麵食類」則歸類為推薦註冊文件之產品類別。換言之，糕餅類既然歸類為業者自行註冊產品，又何來發生食藥署申報錯誤？

由此得知，網路所傳鳳梨酥等糕點被食藥署錯誤歸類在包餡麵食類（冷凍水餃、餛飩等）中進行申請註冊的說法，不啻是「竹篙鬥菜刀」，胡亂拼湊一通，不了解整個外銷中國食品註冊方式之演變過程所致。

（作者為衛政公務員，屏東縣民）

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