自由廣場》一桶誤送的廚餘湯 兩點營養午餐癥結

◎ 黃嘉琳

出了營養午餐食安事件，罵團膳業者怪公司換新手上路是最簡單的，記點罰錢按章懲處、調查訪廠檢討報告歸結到「檢討無良午餐團膳業者、決不寬貸」，不過，這檢討到多徹底，大多數親師生也不會知道。

然而，焦點和究責都放到團膳業者頭上，對臺灣學校營養午餐亂象改善有幫助嗎？校園內因為午餐供應現場發生的重大違失、食物中毒、疑似中毒、混入異物、管理瑕疵等等問題，其實從沒斷過。團膳公司被罵不是第一天，要是如上所言檢討改善加上督察措施就能防杜，怎麼會一而再地各地反覆出現？

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歸根結柢，因為這是普遍現象，而非單一問題。

隨著五十年前全面供應營養午餐，學校機構變成直接供應飲食場所，校長成為飲食場所的負責人，供餐事項多如牛毛，而層層關卡都攸關食安問題。四十年前的引爆點在於校方漸漸妥善管理吃力，我國曾在一九八○年代發生校園午餐的嚴重食物中毒事件，促使中央教育主管機關改採輔導民間食品廠商供應學校午餐，催生團膳業者出來支撐個別學校不易設置廚房並管理的缺口。

攸關全國一百七十萬份師生用餐的營養午餐如今景況，或可說是歷史共業。然而，作為公共供餐政策與教育福利服務，學校午餐是否還應當委託校外營利事業外部處理，或者考量增設校園廚房場地設施，回歸學校行政管理？

如果是前者，延續現行政府將午餐業務外包給營利為目的的團膳公司，以減少校務行政，那麼中央、地方和校方在管理配套上顯然需要從根本補強，如學校午餐專法的制定、專業人力對應配置、食安把關體制完善、營養教育食農教育推動等，必須通盤檢討。若朝向後者發展，那麼整個公務系統和教育支援設計就得換個思維，如考慮跨局處整合地方社會福利和全人照顧需求、補足公職營養師和廚師員額、提高廚房現場員工待遇、支持校長專業職能以管理學校飲食場所等。

找完「戰犯」卻不正視問題核心的話，校園食安的未爆彈仍在孩子身邊！

（作者為大享食育協會秘書長，華盛頓大學教育學院博士候選人）

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