自由廣場》台南議長選舉跑票「連四」？

◎ 王洲明

本月二十五日新任縣市議員就職，並選舉正副議長，泛綠部分縣市傳「跑票」。以台南市為例：應選議員五十七席，泛綠獲三十席（民進黨二十八、基進一、台聯一），算是穩定過半。然而回顧歷史：

二○一○年傳出民進黨蔡秋蘭、梁順發跑票疑雲，送中評會，不過未被開除。

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二○一四民進黨二十九席、台聯一（泛綠實質半數）、國民黨十六、無黨十一。卻被國民黨李全教以二十九票「逆轉」奪議長。黨團認定陳朝來、梁順發、曾王雅雲、蔡秋蘭及莊玉珠等五人跑票，開除。

二○一八，原是黨籍副議長郭信良宣誓時宣布退黨，議長選舉獲國民黨、無黨籍及立委陳亭妃妹妹陳怡珍、周麗津、吳通龍等三名黨籍議員跑票支持。民進黨連續兩屆痛失議長寶座。

今年，民進黨二十八席，加上基進、台聯和友好議員共三十二席，預料穩拿正副議長。但正國會南市立委陳亭妃開記者會，批黨團所推正副議長邱莉莉、林志展兩人，與八八槍擊案牽扯（英系中執委郭再欽同桌用餐），故六席正國會議員有疑慮；若六票跑了，將讓綠營多數再失正副議長。又黨團總召林志展竟稱可讓第二大黨當副議長，公然暗示要與國民黨合作。

兼黨中常委的市長黃偉哲，以正副議長選舉督導小組召集人列席南市黨團會議，提醒同志恪遵黨章。黨中評會重申，於正副議長選舉應一致性投票支持黨提名，若違決議或以他法規避監督者，應予以除名處分。但各派系掌權幹部個個有恃無恐，如一再無視黨紀、屆屆跑票，黨魂蕩然，遭選民唾棄是早晚的事。

（作者著有《買票政治學—民主奇蹟下的賄選怪象》）

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