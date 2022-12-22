自由廣場》新竹市民談查弊案之政治與法律

◎ 陳文卿

高虹安高調找來一位現職檢察官當副市長，擺明上任後第一要務就是清查前朝「弊案」。可是依當年柯文哲上任後信誓旦旦要查所謂「五大弊案」，結果卻不了了之的經驗來看，高虹安是否能在短期間內查出有違法的事證，可能也不大容易。而如果動作太大，卻又拖太久，可能引發的政治後挫力則不能不提防。

這些在選前喧騰一時的工程案，攻防焦點是在高額的工程經費，以及多次追加預算。此雖讓人覺得未盡合理，但除非能掌握到有人收取不法利益的證據，否則要能一刀斃命可能不是那麼容易。

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道理很簡單，一件工程案從申請經費、預算編列，到經費核定後辦理採購、招標發包，以及中間的變更設計等過程，都必須經過層層的行政程序。簽字蓋章的承辦員、科長，都是事務官，不會跟自己的退休金過不去，因此絕對會依法辦事。也就是說既然上頭核定了，公務員自然會從現行的法規中找到適用的法條，再簽給市長核准，所以不大容易從法律層面找到非法的地方。而既然要查弊案，免不了要約談一大堆基層公務員，調閱內部資料。將可能弄得市政府內部人心惶惶，並使整個市政建設的推動因而延滯了，此殊非新竹市民之福。

問題的癥結點是在政治層面上。這些動輒十多億元的工程案，經費大多來自中央補助款，因此市議會管不到，而且很多是動用到前瞻基礎建設的經費。

所以如果真要追查，應該是由監察院審計單位發動才對；當作司法案件來偵辦，不僅方向錯誤，且將可能是治絲益棼。

（作者為新竹市民，任職環保服務業）

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