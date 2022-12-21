自由廣場》計程車司機的內心話

◎ 蕭素珍

那天到台北，下雨又氣溫又降，溼冷天氣出門辦事真的不便，慶幸有計程車代步，事情才順利完成。

在搭車途中，和司機聊起，發現他是一個可敬的服務人員，也才知這個行業不為人知的心酸。在台北開計程車，停靠站是個問題，公車招呼站不能停，到處是紅線也不能亂停或久停，有警察值勤的地方更不能停。客人不了解，招手了，車卻避開地雷區稍停前面些，讓他們多走幾步，上車就不高興，有的抱怨連連，有的直接開罵。他說服務業以客為尊，向客人委婉說明，如果客人能體諒就很感恩，不能接受要罵就默默承受，他也不會因此和對方起衝突，畢竟和氣才能生財。

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載客過程中，遇到老人家或行動不便的人，上下車比較慢，會停留久些，之前還會被驅離或開單，幸好現在有改善了。謝謝執法單位的通融，否則這些人怎麼辦？有的老人家二、三十公尺就走不了，攔車，他不嫌麻煩，本著服務助人的心他也載。有時排班等很久，等到的客人卻是搭短程的年長者，到站的時候基本價七十元，他也未拒絕。

這些都不算苦，最苦的是當尿急或想上廁所，找不到可停車之處，這是所有同行的痛苦處。我問如何解決？他說不急的話，開車四處繞，順便找停車點，真的很急只能隨便停靠，但亂停的結果，就要吞紅單。現在科技執法無所不在，防不勝防，但生理問題不解決也不行，言談中道盡內心的無奈。

下車前，叮嚀他開車小心，向他道謝後，看著他駛離的背影，除了感激他的服務，讓我免於在風雨中一身溼，更希望相關單位能了解他們的苦，找出解決的辦法。

（作者是國中退休老師、台南市民）

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