自由廣場》溝通、決斷，是政府的責任

◎ 林進嘉

在烏俄戰爭、中共不斷越中線挑釁後，兩岸關係在中美對峙的國際局勢下愈趨緊張。如何團結國人，以政治、軍事力量保衛台灣，是蔡政府目前最重要的責任。

其中，有關「義務役役期延長」議題，因直接影響全國年輕人的權益與生涯規劃，茲事體大。尤其今年九月廿七日邱國正於立法院答詢時表示，國防部將慎重考量，希望今年年底前會有結論。選後在各界關注下，十二月七日邱國正又說，會於年底前公告相關事宜，但當晚總統府卻馬上打槍，目前沒有確定時程的規劃與定案，令人霧煞煞。

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個人以為，「義務役役期延長否」的決定，拖愈久愈不利：不只是增加在野黨的砲火、徒增對執政黨的不信任，更將加深受政策影響的萬千年輕人及其家庭不安。一個負責任的政府，不該如此行事。

自己的國家自己救，本是天經地義的事。蔡政府應該就國際與兩岸形勢，如何保衛台灣，對全國人民愷切溝通。如果真需要「義務役役期延長」，就開誠佈公說明：我們不求戰、但有保衛國家的決心；避戰的方法有軍事和政治上的作為，兩方面政府都會齊頭並進去做；軍事作為中，除戰略調整、防禦式或威嚇式武器的配置外，役期延長，如何對國家安全重要？役期延長後的訓練與配套為何？凡此種種一一說明，並開放討論。千萬不要再像開放美豬進口一樣的方式：先宣布、再解釋。

（作者是精神科醫師、台南市民）

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