自由廣場》小英總統看過來

◎ 蔡公章

民進黨敗選的原因，政治人物心有旁騖，說不出所以然來。小市民的建議則出自內心，無政治利益考量，小英總統可以停下腳步聽聽看。

一、改革是劍及履及的大事、不能留著不處理，當做選舉議題。有志成為最大黨就不需要操弄三腳督；二、將變節的民進黨員開除吧！民主已是人民生活的一部份，不必擔心他們的反彈，要在乎的是忠貞黨員的感受；三、假消息跟言論自由沒有關係，你要證明的是假消息違法，而不是為了言論自由什麼都不做。

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四、真實反映中國經濟及社會不安的現況，讓民眾知道，才能讓民眾對中國不再存有任何幻想；五、清楚定義何謂叛國罪。國家安全問題，殺跟救是一體兩面，端看整體利益合乎國家利益。對心存異心的台灣中國人慈悲，相對對中華民國台灣人極其殘忍。六、媒體是第四權、監督政府自己也必須被人民監督，任何形式的媒體播放都必須實名制（個人顯示真實姓名、公司顯示法人代表）或限制IP位置在台灣，成立網路警察，讓網路造謠詐騙者無所遁形。

我們支持您，但是當理智變成軟弱，我們又將何去何從？真心提醒您，改革的腳步往那裡走，選舉的議題就怎麼走。只要您邁開大步、只要符合人民期待，一定可以找回人民的信任。

（作者任職金融業，新北市民）

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