自由廣場》（鏗鏘集）中國國民黨的社會構造

◎ 李敏勇

蔣體制時代的中國國民黨是蔣氏父子說了算，戒嚴統治時代的一些黨人、信奉懷念那樣的時光。權力的侍從們曾是共犯結構，也是分贓體系。鬆綁這樣的結構和體系是一九七○年代因國際形勢變化，中華民國的國家地位因被逐出聯合國，被美國斷交，台灣社會不斷的政治改革運動造成的。

美麗島事件是關鍵之役。一九八七年，蔣經國死前被迫解除長達卅八年的戒嚴，李登輝被提拔為副總統，在蔣經國任內去世的驚駭大浪中代理總統，順勢成為黨主席，並在餘任後經國民大會選為總統（六年），直選總統（四年），總計十二年，嘗試改變流亡殖民體制，落實台灣化。可惜他對中國善意，甚至委曲的「特殊的國與國關係」未能解決國共糾葛的國家難題。

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後蔣時代台灣的政治，因應民主化發展，李登輝以中國國民黨台灣化鞏固政權，並順應民進黨的發展。打中國新黨旗號的反共愛國陣線，趙少康與黨提名人黃大洲競奪台北市長，導致民進黨陳水扁勝出。中國新黨陣線代表流亡殖民意識論群，在都會火花乍現，一直到二○○八年馬英九當選總統後，陸續回到中國國民黨，續為殖民性中國論號角。

相應中國新黨群落，宋楚瑜以輔佐李登輝建功，以及民選台灣省長之勢，二○○○年脫黨競逐總統，票數超越黨提名人連戰。選後，宋組親民黨，曾有四十多位立法委員的聲勢。一人黨主席，未能影響台灣走向。宋楚瑜不同於趙少康，他的黨政經歷扎根地方，有糾合地方政治人物的能量，是另一種路線。這些力量後來也大多回到後李時代的中國國民黨，宋甚至後來屈居連戰二○○四再戰總統大選的副手，雙雙兩度落敗收場。

連戰、馬英九不同於宋楚瑜、趙少康等冒進派，他們是坐待權力位置的人。連與大位無緣，連戰連敗收場。被視為李登輝傳人的連戰，甚至以到中國當「連爺爺」收場，大出台灣本土論及中國殖民意識論群意料之外。繞了八年，才由馬英九再為中國民黨拿回政權，但他的殖民意識馬腳盡露，八年後再失政權。

中國國民黨現在是趙群落（中國新黨），加連、馬群落（黨政世家），再加上宋群落（已非宋楚瑜親民黨）三股力量為主的社會構造。話語權在趙群落，地方黑金勢力即使黨中央強調反黑也難動搖。前者是頭腦，後者為身體，形同意識型態加利益形態的共構。中國腦，台灣身，就是中國國民黨的樣子，也是台灣政治的社會縮影。李登輝嘗試以台灣化延續中國國民黨政權，他的夢，因話語權不在台灣本地黨人而無法實現。趙群落戰鬥藍是中國新黨的幽靈，張牙舞爪的樣子籠罩在中國國民黨上方，成為台灣的政治陰影。

（作者是詩人）

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