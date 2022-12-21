自由廣場》（林保華專欄）反共必勝，保台必成

「反共必勝，建國必成」是蔣中正提出的著名口號，現在提出「反共保台」，層次已經降低，因為避開了「建國」，只是要求以「反共」來保住中華民國在台灣的這塊土地，國民黨卻完全不敢吭聲，民進黨也顯得軟弱無力。這到底是什麼問題？

目前在台灣民間比較流行的是「抗中保台」。我贊成有些人的建議，將「中」改為「共」，因為共產黨在全球已經臭不可聞，是獨裁專制、野蠻殘暴的同義詞，因此中共千方百計以「國」來包裝「共」。鄧小平在收回香港時曾經向香港人表示：你們可以罵共產黨，但是要愛國。問題是中共有意將黨與國合為一體而很難劃分。我們將矛頭集中在共產黨身上，不但容易團結其他國家，也有利於促使某些中國人覺醒。雖然覺醒的中國人很少，然而白紙運動的爆發，我也敬佩他們的勇敢行動，他們要共產黨下台，但不可能反中。用「反共」也有利於台灣內部的團結，因為有些人還將中華民國當作「中國」。至於「抗共」或「反共」，可以討論。所有這些的核心思想，就是拒絕與被中共所代表的中國統一。

請繼續往下閱讀...

九合一地方選舉民進黨的失敗，有人認為因為提出「抗共保台」口號，而使馬英九蠱惑人心的「青年上戰場」得逞。地方選舉當然要宣揚政見，然而國民黨並非如此，而是用對論文與防疫的攻擊來打認知戰。綠營拿出「抗共保台」打國民黨軟肋，只能回說民進黨的「抗共保台」是假的，民進黨卻沒有攤出自己的反共政績來認證是真的。由於缺乏論述而被認知為假的。民進黨應該檢討的是，自己的「抗共保台」的確不夠，如果台灣不只是蔡總統往軍隊裡跑，而是全國處在反共前線的氛圍裡，民間有尚武精神，選民怎麼會認同國民黨所說的僅僅是選舉的政治操作？被起訴的共諜仍可參選，號召國軍「起義」的共匪言論沒有被制裁，那反什麼共？保什麼台？

台北市補選立委，民進黨的吳怡農公開要求延長服兵役期限，他從美國回來服兵役，他也在壯闊台灣推廣民防工作，以實現軍民聯防的台灣最大抗力。所以他毫無愧色敢於旗幟鮮明喊出「反共保台」口號，民進黨是不是應該給予支持鼓勵？

一九五○年代初期美國有「麥卡錫主義」，是反共的鮮明旗幟，我也很希望有望成為本屆眾議院議長的麥卡錫重塑現代的「麥卡錫主義」，徹底唾棄某些政治人物至今對中共與習近平還有的競爭幻想。台灣立法院中也應該有一個反共的領軍人物，所有有關反共的政治經濟外交軍事情治議題都可以找他。

中共如果侵略台灣，全台與全中國都是戰場，也就沒有只是青年上戰場的問題，而是全民投入戰場。如果台灣被中共佔領，就如曹興誠所言，台灣變刑場。且不說被屠殺或從軍新疆，看看中共近期封控的招式，全民都任他們宰割，民進黨為何不能理直氣壯打出反共拒統旗號，結成最廣泛的統一戰線？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法