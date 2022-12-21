社論》且看民進黨如何進化突圍

九合一選舉，民進黨地方版圖縮水。因故延後投票，民主聖地嘉義市，民進黨仍無力回天。台北市立委補選，蔣萬安留下的席次，國民黨看來贏面較大，民進黨助選並不起勁。當頭棒喝之後，民進黨還在蘇醒期，三個主題，吸引觀察者的焦點：主席改選、內閣改組、策略檢討。

為敗選負責，小英辭去黨主席，這是著毋庸議的結論。民進黨不是黨國體制，府院黨三位一體少了黨主席的頭銜，並不影響權力的所在。賴清德，為了黨的再起，為了二○二四，成了唯一參選人，順理成章。不過，未來的正式提名，府院的輔選力度，都有形式與實質的問題。黨內派系爾虞我詐，最後能否天時、地利、人和，可能是賴清德二○二四的第一道關卡。換一個角度來看，賴清德在一年多以後逆轉勝，符不符合各派系的共同利益，要看他本人的政治藝術。二○二○一役，挑戰小英未果，與她搭檔競選，未來獨當一面，英派服不服氣，則考驗小英的氣度。

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內閣改組，也是難題。二○一八韓流橫掃，蘇貞昌臨危受命，二○二○、二○二二一勝一敗，中間也安度新冠疫情。如今，兩屆任滿的縣市長，交棒失利河山變色，加上有人論文門纏身，組閣、入閣不無尷尬。蘇內閣去留，也就必須顧慮青黃不接。徐國勇自行求去，似乎還沒有群起效法。府院，都沒有釋放明確的訊息。局外人，對府院布局沒有置喙餘地，只不過，九合一如此灰頭土臉，行政院不動如山，終不免令人覺得怪怪的。權力結構一成不變，未來的總統、立委大選何以號召人心，當局者應該比局外人清楚一點。

通常，一個人被亂棒打頭，難免昏迷一陣子。九合一滿頭包，民進黨也不能免俗。有人開始檢討兩岸論述、抗中保台，彷彿當作主要戰犯。反而是，九二共識、避戰謀和，國民黨陶醉於選票肯定。其實，民進黨的互不隸屬、抗中保台，並沒有錯也符合國際主流。國民黨，這次應該是贏在消息面，不是基本面。二○二二與二○一八，投票率差距甚大，朝野宜正確解讀。從旁觀者來看，這次地方選舉所反映的，比較像是去年五月疫情擴大至逐步解封的民眾挫折感，包括確診管制、親友病故、生意遭殃、就業所得等所形成的滿足感失落。或許可以提早解封的管制措施，拖到投票日都還猶豫未決，選民對執政黨也就提不起勁了，防疫英雄陳時中的選情冷暖，相當具有象徵性，不單是他的個人問題。過去一年多，在野陣營的疫苗之亂、高端之亂，清洗了不少人台灣作為防疫典範的記憶。選舉結果顯示，這可能是執政者的失敗，多過在野者的成功。敗選檢討只嫌少，但若搞錯方向一個都太多。

話說回來，再好的論述、政策，也要有人出來闡釋。例如，防疫成功的故事，被在野陣營攻擊得面目全非，但民進黨似乎束手無策，任由缺乏政治敏感度、選舉經驗的衛生官員擋子彈，過半數席次的立委及民代沒幾個人挺身辯護。這種冷清場面，對比在野陣營認知戰一路追打，許多民眾心裡可能不免滋生疑問：防疫成功是執政黨的基本責任，反而是背後有什麼弊案，一如在野黨之繪聲繪影不無可能？票投民進黨、青年上戰場，配合其民進黨（拒絕同屬一中）造成台海緊張之陳腔濫調，竟令違反全球認知的似是而非，模糊了誰是侵略者的明確認知，民進黨亦乏人有力正面對決。晶片戰爭，西方正在半導體去中化，台灣的中國協力者卻胡謅去台化，民進黨好像對那些瞎扯也無力反擊，還得台積電出面說明。言論戰場拱手讓人，何能激發支持者、中間選民的熱情？

民主選舉，只要公正，剩下就是選票定輸贏。九合一，不論各黨如何檢討，輸的一方，最起碼人事、政策要改弦易轍，才能讓選民耳目一新。國民黨贏了，仍有世代交替的呼聲，何況民進黨。這次選舉，小英提名權大握，可惜二○二○榮景不再。政策檢討，內閣改組，是民進黨的課題。假使這次選舉果真造成內閣改組，到了二○二四美麗島世代（受刑人與辯護律師），應當會跟局外入場的小英同步離開該黨核心。屆時的決戰，恐怕只能交給距離黨外更遙遠的世代來完成。立場、主張、政策、論述，會出現什麼樣的新面貌，可以說是這個本土政黨的挑戰與機會。阿扁留下的殘局，小英也曾完美示範過，民進黨必須進化以求突圍。這次，想必本土支持者與對手，乃至美中日幾股外力，都會密切注意。

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