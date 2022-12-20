自由廣場》台北「商圈」生存戰悄然開展

◎ 王藝樺

台北市近來因為租金上揚、人口流失，再加上這兩、三年的新冠肺炎疫情關係，促使部份商圈逐漸沒落，而商圈沒落除了會讓經濟活動下滑外，後續更將衍生出就業問題，最終將可能影響到台北市發展，市府不可不慎！

以較著名的四大商圈中的西門町商圈、北車站前商圈與東區商圈的店面空置率來看，尚未明顯回升，尤其曾是霸主的西門町和東區，經歷了人山人海的盛況，對比目前處境，真的令人不勝唏噓；至於台北車站站前商圈雖也沉寂不少，但因其商圈屬性，仍保有基本盤，最令人欣喜的是南西商圈，靠著相對較低的租金吸引文青特色進駐，再加上線形公園如裝置藝術般的產生商圈複合性，成功吸引在地客不斷造訪，為老店換上新面容。

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由於人的大量聚集而有了商業活動，而商業活動的大量聚集孕育成商圈，但商圈如何在歲月考驗下存活下來，並有機會歷久不衰成為經典，就值得大家琢磨。

筆者以為「商圈歷久彌新」要有幾個特點，首先，商圈必須有其特色，因為特色產生獨特性進而吸引人潮，不易被其他商圈所取代；第二是商圈必須有複合性，簡單來說，商圈可能有室內購物消費行程，但同時又有戶外拍照打卡的景點，讓來訪的遊客或消費者可以兼得，拉長在商圈停留的時間與再訪可能性，最後也是最重要的，商圈消費者的來源屬性，在經歷了百年一遇的疫情過後，深深發覺商圈不能只靠外地遊客（或外國遊客）來支撐。要想永續發展，一定要有在地客源來支持與再訪，才是一直火熱的保證！

舉例來說，筆者認為，「東門永康商圈」為北市商圈目前閃耀的新星，除了為數眾多的特色美食外，還有多家異國風味的咖啡廳，商圈內還有開放公園、裝置藝術和漂亮教堂景點可供參訪拍照，另外東門商圈位處動線上，幾乎是北車與信義商圈的中心點，讓來訪的遊客與在地客方便前往而更為吸客，也讓東門永康成為不可忽視的特色商圈。

（作者從事不動產仲介業）

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