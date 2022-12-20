自由廣場》言論自由的位階

◎ 張國財

大外宣色彩濃厚、且具蒐集大量高度敏感資料，以及使用者個資回傳中國的「抖音」，台灣公部門最近已踏出「說不」的第一步；此舉，立刻引發是否有違言論自由的論戰。其實，答案是「是」或「否」，要看把言論自由擺在怎樣的位階？

一九六六年經聯合國大會通過、一九七六年三月生效的《公民權利和政治權利國際公約》，是國際人權憲章體系的第一個文件：在第一篇第十九條中，它揭示「人人有保持意見不受干預之權利」、「人人有自由發表主張和意見之權利，此項權利包括尋找、接收和傳遞資訊和思想的自由，而不分任何媒介和國界」；在講權利的同時，它也提起相對應的「這些權利附有特別責任及義務，行使時必須尊重他人權利或名譽，確保國家安全及公共秩序⋯⋯」！

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現在，回到抖音該如何處置，或根本不能也不可處置的問題了─要談言論自由，不能光看它超越媒介和國界的存在，而誤以為它可以無限上綱，卻忘了它有「行使時必須⋯⋯確保國家安全及公共秩序⋯⋯」的「但書」！

明乎此，台灣公部門（甚至私人）是否該全面禁止抖音的使用，答案就呼之欲出了：當今全球對台灣領土主權充滿企圖野心的國家，只有一個，就是中國！為「確保國家安全及公共秩序」，台灣要容許抖音們如入無人之境，以假訊息癱瘓台灣人之認知、以仇恨言論增加台灣人的內鬥；讓躲在網路後面的黑手打一場花費不多、沒有煙硝，卻能摧毀台灣人心的無形戰爭嗎？

不客氣講：主張國安可以先擺一邊，全面封殺禁止抖音們之使用有違通訊自由、言論自由，這種言必稱自由，說得好像很在意言論自由之擁有的那群人，可曾想過，《自由之家》評分九十四分的台灣，如果最終落入得九分的中國魔掌。屆時，台灣的自由度得分，絕對不會比九分還多！而今天嚷嚷網路、通訊、言論自由的人，在「中國特色社會主義」的共產黨統治下，到時候可能只剩舉一張「A4白紙」的自由了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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