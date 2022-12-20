自由廣場》（鏗鏘集）打貪腐惹人討厭？

◎ 王景弘

九合一選後，藍營賄選頻傳，黑角爭鋒；白黨主席醉心公款畢業旅行，唯一當選市長的高虹安官司纏身；但藍白癖好相同：說空話「檢討」唱衰民進黨與台灣。

空話仙柯文哲欽定接班人黃珊珊落選；主席家鄉新竹，高虹安以民眾黨不分區立委身分，由他與大財閥推荐選市長，雖然揩油貪腐涉嫌重大，仍奇妙當選，只是案情擴大。

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高虹安還戴立委及新科市長兩頂帽子，檢調沒有充分證據，恐怕不敢惹她。人人都懂，案件進入司法程序，只有依法處理，智商高的人卻說他「看不懂」，「不知道發生什麼事」。

「看不懂」應先搞清事實，他卻先講空話，自由心證罵人，扯什麼「中庸、正道、符合比例原則」，並妄下結論「也許」民進黨在北台灣全軍覆沒，「很大」的原因是打高案「打過頭」。

除了貪污犯，貪腐是人人痛恨的事；打擊貪腐，人民只會嫌打得不夠。柯白所謂打貪腐打過頭，所以選民「討厭」民進黨，寧要國民黨的貪腐黑金家族，這種人很天才。

江啟臣混過國民黨主席，但說話瞹眛，邏輯與立場不通。美國國會打破先例，通過五年一百億美元軍援台灣，以強化台灣防衛能力，阻拒中國入侵，並減輕台灣負擔。

國民黨敗家弱化國防，留美博士不知羞慚，竟有臉指控民進黨政府執政戰力不足，華府對抗中保台「失去信心」，還警告台灣對此軍援應該「更加謹慎」，美中台三方要極力避戰，不是引戰。

台海和戰，只在中國一念之差。台灣受武力併吞之威脅而要自衛，絕非「引戰」；美國援助台灣也只限自衛；它努力結合盟國外交、經濟、軍事能力，就在藉嚇止預防戰爭，江博士可能因腦筋赤化，或想販售「疑美」，而有不同高見。

（作者為資深新聞工作者）

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