自由廣場》談裁撤派出所配套方案

◎ 蘇天從

最近從南到北有好幾樁抗議派出所合併或裁撤調整案，個人最「感心」的是曾經服務過的新竹縣竟有鄉親為此綁白布條抗議，彷彿如同移走土地公廟，轄區居民頓失安全感。就曾有政治人物為了推銷賣不出去的重劃地，刻意促成在重劃區增設分局，用更大的城隍廟召來買氣。

台灣的警察派出所沿自日據時代，扣除市區與鎮壓最後屈服的原住民需要的山地警備治安，一般鄉間派出所轄區幾乎都在十公里範園內，其著眼點在交通工具。當時最主要的交通工具是腳踏車，但隨著時代進步，孔令晟署長任內推動警察現代化，從民國七十八年起，全國進入無線電化，到現在，每個派出所最少都有一部巡邏車、按警員數配發機車了。

請繼續往下閱讀...

民國九十七年個人調南投竹山分局，竹山有十二個派出所，除延平與竹山所外，幾乎都是四人所，扣除輪休，入夜以後大概只剩下值班，遇有車禍、救難或治安事故，統頭線（從竹山到與古坑交界）的治安都交由竹山所處理，另從鹿谷到杉林溪的治安，也只能責由延平所代勞。後來調苗栗頭份分局，派出所多達十四個，頭份所雖近五十名警力，但頭份人口數以及複雜度冠全苗，已無力支援到三灣、更遑論南庄，我們不得不規劃二、三個鄰近派出所各出一名警力聯巡。

要知道一個派出所一定少不了有值班勤務，每班八小時就要使用三名警力，這是最浪費警力的勤務，一天廿四小時十個小派出所就要消耗卅人值班。如果能依治安特性整併，就有更多的警力搭上巡邏車，有效提升巡邏密度。一一○報案系統也在廿年前集中在警察局勤務指揮中心統一調度，同時巡邏車也進入衛星定位，早就在指揮就近巡邏車前往處理。

厭惡派出所有之，喜歡派出所更有之，鄉下派出所甚至有附近老者常前往擺龍門陣，突然撤走真的頓失所據，不撤又沒辦法面對瞬息萬變的治安。如果採用不廢派出所、不裁警友辦事處，警力雖合併到鄰近派出所，編排原派出所員警回到警勤區家戶查訪時，上午八點先到原派出所開門迎客，交換治安情報後，再外出查訪；下午班則留四至六點回所服務，其餘的時段交由警友辦事處代管。這樣子是否阻力較小？

治安首重情報，如果大家隨時注意可疑人、可疑事，隨時反應，每個人都當警察的耳目，治安好了，派出所是否在隔壁就不重要了！

（作者現任公職，著有《百官行述》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法