自由廣場》化解員警的「春安」陰影

◎ 林書立

貴報日前報導警察社群不滿警政署重新規劃「春安工作」，呼籲群組成員到臉書NPA署長室進行洗版抗議行動，質疑春安「復辟」會讓過去不合理限制員警休假，以及夜以繼日的績效壓力再次重現；對於警政署澄清「只鼓勵、不檢討」，表示不相信也不接受，認為到最後各警察局或分局在海嘯效應下，仍然會出現過去在績效競爭下養案、停休以及密集督導弊端。如何消弭員警對於春安的不當連結，實為當前警政重要工作。

從事警察基層工作多年的老鳥，對於春安工作出現這樣的反應與憂慮，不難理解。因為以往在春安工作期間，被上級不合理要求的交出績效，否則連正常休假都得停止，甚至勤務上亦受到密集督導、增加攻勢勤務等要求；尤其每日快報檢討，更讓今天有績效的單位還要煩惱明天的績效，導致春安工作一詞與難以休假、督勤無止盡的找麻煩等印象產生連結。

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但是，面臨疫情解封後首次春節長假，尤其詐欺集團在暴利的誘惑以及難以提款等因素影響下，將柬埔寨的暴力拘禁模式帶回台灣，警政署必須規劃新策略，以因應當前治安挑戰。雖然新方案不再有不合理要求，但是過去春安壓力「烙痕」太深，警政署恐怕還得多花一些時間，逐層辦理內部溝通座談會，同時嚴密監控各階層律定細部計畫時，不要再沿用過去不當要求的手法，改為與基層充分溝通，建立良好信任關係，才能去除這種制約反應。

（作者為中央警察大學博士生）

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