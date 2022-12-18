自由廣場》國民黨太小看檢察官了

◎ 田豐文

台北地檢署偵辦新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領助理費案，國民黨批評是「秋後算帳、政治追殺」。行政院長蘇貞昌回應，各黨派近年都有政治人物涉案被判刑，司法不是任何人可控制的，大家應該尊重司法。

只要有政治人物涉案被偵查、審判，當事人及所屬政黨常以「政治追殺、政治迫害」來模糊焦點，企圖影響輿論，進而對司法產生懷疑。只是，這樣的操作，恐怕愈來愈會被民眾看破手腳，因為民眾愈來愈了解法律常識，以及訴訟程序的進行。

請繼續往下閱讀...

檢察體系雖屬行政院底下之法務部管轄，各檢察署設有檢察長、主任檢察官及檢察官。檢察官辦案具有獨立性及主導性，以現在司法改革氛圍濃厚及人民對於司法的高度關注，針對司法刑事案件，總統敢指揮行政院長、行政院長敢指揮法務部長、法務部長敢指揮檢察長、檢察長敢指揮主任檢察官、主任檢察官敢指揮檢察官，以政治的理由辦案嗎？

案件進到法院，法官「獨立審判」更是憲法保障的權利，司法院長、法院院長、庭長及審判長敢以政治理由或個人主觀的私心指揮法官辦案嗎？答案顯而易見，幾乎不可能，只要辦案的檢察官或法官爆料，不當指示的長官還能保住官位，不被偵辦嗎？國民黨陣營應該意識到「法院是國民黨開的」那個時代已經過去，別再小看檢察官獨立辦案了！

（作者為公務員，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法