自由廣場》從南韓兩大財閥看半導體供應鏈重組

◎ 陳永昌

今年五月廿日，美國總統拜登展開上任以來首次亞洲行，專機抵達南韓後，第一個行程前往號稱全世界最大半導體廠三星電子平澤園區，參觀最新世代三奈米製程晶片技術，是三星集團投資一百七十億美元在美國德州興建新晶片廠的範本，德州新廠是對決台積電亞利桑那州晶圓廠的主力旗艦。

按照往例，美國新任總統第一次出訪亞洲，無不選擇日本做為第一站，何況南韓新任總統尹錫悅當時上任僅僅十天，兩國元首談不上私交，原因正在於日本沒有具競爭力的半導體技術與產能。南韓在全球半導體供應鏈的關鍵角色，成為國家安全資產一部份，美中兩國全面競爭牽動地緣政治變化，晶片供應鏈韌性重要性不亞於北韓試射導彈威脅。

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南韓《朝鮮日報》分析，拜登拜訪三星，再次確立南韓半導體產業是支撐美韓同盟戰略價值的核心戰略資產，南韓擺脫單方面依賴美國安全保障附庸地位，平起平坐締結互惠同盟關係。過去南韓政府曾經嘗試推動美韓同盟升級，擴及延伸至經濟安保合作議題則是第一次。南韓《中央日報》社論也強調：尹錫悅外交邁出韓美同盟升級第一步，大大提高南韓國民自豪感，增進兩國同盟關係互信程度。

兩個月後，僅次於三星的南韓第二大財閥SK集團，由會長崔泰源率團訪美，與當時確診的拜登線上視訊會談。會後，崔泰源宣布追加投資美國兩百二十億美元，加上先前電動汽車電池七十億美元投資案，總計兩百九十億美元，其中超過半數來自記憶體大廠SK海力士。南韓媒體披露，拜登親暱直呼崔泰源英文名，共講了十次謝謝。且顯然十次謝謝還不夠，期中選舉後十一月底，拜登親自走訪密西根州SK集團碳化矽半導體廠SK Siltron，是拜登頭一回參觀美國境內韓國企業工廠。

SK集團訪美同一時間，不甘落後的三星集團放出風聲，未來廿年將在德州總共興建十一座晶圓廠，投資總金額高達兩千億美元，一舉超越英特爾八座晶圓廠規模。掌握半導體供應鏈重組機會之窗，南韓兩大財閥三星與SK爭先搶佔拜登政府《晶片和科學法案》五百二十億美元補貼紅利。

面對頭號競爭對手三星來勢洶洶，就在亞利桑那州四奈米製程新廠進機前，台積電提前宣布第二期工程計畫，預定二〇二六年開始量產三奈米製程技術，投資金額由原本一百廿億美元加碼至四百億美元，可以預期接下去還有第三期、第四期規劃。

台積電創辦人張忠謀多次呼籲：「優勢得來不易，守住亦不易」。台積電海外佈局守護競爭優勢，政府與全體國人不僅樂觀其成，更要全力支持。

（作者為企業專經理人）

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