自由廣場》從華山月台看轉型正義體制的挑戰

◎ 葉虹靈

日前司法院為華山司法園區動土 ，為表示對文化資產的尊重，宣布將修復再利用貨運站歷史建築、解構保存舊月台 。文資團體隨即連署呼籲完整保留月台，切勿拆遷「不義遺址」，司法院則回應程序完備。雙方各執一詞，唯獨不義遺址主管機關文化部，與規劃要用更高層級來推動轉型正義的行政院尚未見一詞。

依據人權館的調查，最早在一九五一年五月，要前往綠島服刑的政治受難者，會在清晨從監禁處出發，鐐銬相連，運往基隆等軍港，搭上登陸艦載往綠島 ，為近日電影「流麻溝15號」的事件原型，政治犯們在華山貨運站的櫛型月台佇立候車，忐忑迎接未來。

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本案究其根本，在於我們如何看待潛在不義遺址的建物保存，是實體構造重要，或其所在的環境也重要，或需視個案而定？試想，六張犁政治受難者的墓碑群，如果哪一天面臨大規模遷葬（前曾討論），我們會覺得留一兩個墓碑在現場就好，其他都遷走沒關係。還是會思考，構造物與地理位置、環境的鑲嵌，俱為保存歷史的要素？

循此，則會發現糾結標的是否具備不義遺址身份、審定過程如何，其實無關宏旨。因為促轉會與人權館的「建議清單與資料庫」都肯定其價值，列入華山貨運站，但這「兩份名單」均僅有宣示意義，無實質法律效果，因為法律體系還待建立。而月台歷史，刻正由人權館委託研究中，故討論應該回到，當面臨拆遷危機的是一個高潛力的不義遺址時，該怎麼辦？

不義遺址法制與文資體系該分還是合，這幾年來一直是促轉會與文化部密切討論的議題，文資局熟悉脈絡；而人權館早在促轉會成立前，就開始追蹤調研各不義遺址潛在地點，故文化部的專業無庸置疑。目前本案處於個案法律規範尚未完備之縫隙，更凸顯主管機關出面釐清政策方向，與院際協調之必要。

最後筆者則要對司法院提出建議，回顧九典最早的提案，其實是可在一樓完整保留月台的，可以理解後來可能是考慮業主需求，例如需要更多量體（樓地板面積）、原提案距離市民大道太近等，而調整設計。可以說，保存或遷移、如何保存、遷移多少，是設計問題，即便因為空間需要將月台所在基地納入室內，也有可能調整結構系統，而保留月台成為室內環境的一部分。議題並非完全對立，彷彿主張保留月台，就是罔顧民眾訴訟權益。誠心建議大院，若真對歷史感恩，不妨敞開心胸溝通，嚴謹看待論述的事實基礎，才是真正的謙卑，畢竟歷史現場的變動有其不可回復性。在這之前，難道不值得更謹慎的思考？

（作者為行政院推動轉型正義會報委員）

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