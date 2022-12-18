自由廣場》美國軍援與役期延長

◎ 諸葛風雲

美國參議院十六日通過《2023年度國防授權法案》(National Defense Authorization Act，NDAA)，包含：籲請臺灣參加二○二四年的環太平洋軍演、授權未來五年提供臺灣一百億美元無償軍援，並要求加速處理臺灣軍購請求；法案接下來將待美國總統拜登簽署後生效。但臺灣在九合一選舉過後，兵役延長議題受到部分政治人物的質疑而遲遲未公布，這將會衍生友臺聯盟尤其是美國的疑慮，分析如下：

各國觀察臺灣重要指標：今年七月美國前國防部長艾斯培(Mark Esper)訪臺時建議：臺灣國防預算需增加到至少占GDP三·二％規模，並延長義務役期，讓年輕的臺灣男女服役至少一年，同時加強後備軍人動員能力。其中國防預算已明顯提升，只剩兵役延長議題懸而未決，被視為臺灣展現自我防衛決心的最重要指標。

請繼續往下閱讀...

大環境仍未改變：解放軍機艦常態侵擾臺灣周邊海空域，灰色地帶衝突強度有增無減，而國軍逐漸被消耗，在人力、資源都逐漸枯竭的情況下，中國又對各國展開新一輪的經濟、軍事、外交手段，甚至高頻通過第一島鏈進入西太平洋，使得臺灣安全已成為未來十年內印太地區和平穩定的前提。

國軍內部軍務革新遲緩，令國人無法認同：近日國軍宣布自二○二三年起，含義務役在內，將新增六項體能鑑測項目，仍然未跳脫只會練體能、拚流汗的模式，但對於長期被國人詬病的作戰訓練方式、內部管理、組織文化等議題完全無所作為，以致人民對兵役延長之議，無法產生共鳴，服兵役等於浪費青春、能力不足的幹部、生活設施的不足、土法煉鋼的訓練、沒天沒日的無效督導出公差、落後的裝備等種種不好的印象不斷浮現。

現在正值臺美斷交後對臺最有利的機遇，建議高層能為臺灣安全作出歷史貢獻，包括儘速宣布兵役延長，向國際展現防衛臺灣的決心，並與拜登總統即將簽署的《2023年度國防授權法案》互為輝映。以及推動大規模的軍務革新，讓國軍運作煥然一新，向新加坡看齊，讓服兵役成為凝聚國人向心的大事，掃除疑慮，轉而支持延長役期，以保臺灣安全。

（作者現任大學助理教授、軍事部落客）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法