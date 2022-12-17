自由廣場》黑金？ 從警察局長的故事說起

◎ 蘇天從

十幾年前，個人在北部一個狀似黑白兩道水乳交融的縣市任職，但黑白分明，黑道是不會現身白道的場合，就算透過選舉漂白，棄草鞋就皮鞋後反而更依法行事、尊重體制。後來奉派至中部某單位，有一民力大隊長交接，新舊任的大隊長兩人都是砂石大亨的夫人，辦了百桌宴客、熱鬧非凡，比知名社團交接還要風光。有一個引發選舉風暴的中部「更生人」，帶著一群「秘書」自坐一桌，隨司儀唱名上台頒發匾額，下台後不用招呼就直接坐到縣太爺的主桌，引起一陣騷動與側目，在座的警察局長只好在次日主管會報表明：

「大隊長是縣長遴聘的、那個人不是我邀的，我們只負責做好志工訓練，能為我們所用就可以，至於志工幹部則盡量保持辦公室公誼…」

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難怪當時有一位議員質詢：議員一堆卡輸砂石一堆。原來中部與北部落差這麼大，早就黑白不論了！這也難怪之後當地發生一對在異地再度共事的男女官員「昇華」了情誼被查獲，雙雙依內規重懲加拔官，可是女方的娘是名女人，找了高階民代，向局長施壓：「官不僅要復原職、衙門還要更大，否則預算別想過。」只差沒有要局長去跟人家洗門風道歉不該查辦。

這幾年的「有樣看樣、沒樣自己想」，全台都一樣了！有一院轄市的局長保薦二名績優分局長升縣市局長，未料所發表的新局長竟然都不是局長所保薦，卻是兄弟爬山各自努力的成果。想要功名的莘莘官員，究竟要去破案拼績效？還是去摺蓮花？還有人要聽局長的嗎？

個人年年報名參加符合資格的甄選，期待能離家近點，但年年列冊候用，候用書都成疊了，這麼多年來曾被派過嗎？前年一位長官愷切的跟我講，你一定要找人去講，而且要找對人，不去找人是萬萬不可能有機會。但讀聖賢書所為何事？威武不能屈爾！

現在大家都在究責黑金，黑金絕不是位卑權輕的基層能引進，有權有勢之人，在想資金挹助、廣吸選票，在不經意間就引進了。一但給這些人管事、嚐到權力的滋味，他們的附著性恰如處子好做、寡婦難為。

天下大亂、情勢大好，就可混水摸魚、上下其手，大家都來喬警察人事，但積重難返，等到有一天大家只知道「年選」不知雍正，「年選」上來的這些人都去順從體制外的人，而不是國家的名器，這個國家就危險了！

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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